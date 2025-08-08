Idumbo, nueva víctima de la pretemporada del Sevilla FC

La nómina de lesionados del Sevilla FC sigue engordando a poco más de una semana para que comience la temporada 2025-26. En esta ocasión, Stanis Idumbo no ha podido entrenarse este viernes por una lesión miofascial leve en aductores del muslo izquierdo. Una nueva baja por la que el belga podría perderse el estreno liguero de su equipo en San Mamés, todo dependerá de la evolución de su recuperación.

De esta forma, el extremo izquierdo se une a los lesionados Ramón Martínez, Loic Badé, Joan Jordán, Tanguy Nianzou y Chidera Ejuke. La semana pasada se reincorporaron al grupo Isaac y Alfon, pero lo cierto es que la pretemporada está siendo físicamente muy exigente para los pupilos de Almeyda.

El Sevilla FC se enfrenta este domingo al Toulouse en el último amistoso de la pretemporada. Una prueba más para poner a punto al cuadro hispalense de cara a un nuevo curso cargado de incertidumbre. Antonio Cordón y el flamante entrenador sevillista llegaron a principios de verano para revolucionar las cosas, con la intención de reconducir la deriva deportiva del equipo.

Durante esta sesión de trabajo, han estado presentes tanto Juanlu como Álvaro Fernández, los cuáles están negociando sus salidas al Nápoles y Deportivo, respectivamente. El Sevilla FC ha rechazado la última oferta del club italiano por el canterano al considerarla insuficiente.