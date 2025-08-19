Idumbo y Januzaj, bajas en el Sevilla hasta después del parón

Dos nuevas bajas tendrá Matías Almeyda para los dos partidos que el Sevilla tiene que afrontar antes del parón liguero, después de que Stanis Idumbo y Adnan Januzaj sufrieran sendos problemas musculares en el duelo ante el Athletic, con lo que se sumarán a las ausencias de Ramón Martínez, Nianzou y Joan Jordán.

Idumbo, que partió como titular, presenta una lesión miofascial en los aductores del muslo izquierdo, según ha informado el Sevilla en su parte médico, mientras que Januzaj, rehabilitado por Almeyda, padece una en los isquiotibiales del muslo derecho. Ambos jugadores forzaron para ayudar al equipo en San Mamés ante las numerosas ausencias en la convocatoria, con la mala fortuna de caer lesionados.

Los dos belgas han sido las grandes ausencias en la vuelta a los entrenamientos del equipo sevillista. Con Loïc Badé como gran protagonista del inicio de la sesión y esa despedida de sus compañeros antes de marcharse al Bayer Leverkusen, Matías Almeyda tampoco ha podido contar con Sow y Lukebakio, quienes sí han saltado al césped de la ciudad deportiva para ejercitarse en solitario.

Sí han vuelto a ejercitarse sin problemas Ejuke y Pedrosa, quienes ya entraron en la convocatoria para San Mamés tras superar sus respectivas molestias y que han empezado esta semana con el equipo. El nigeriano, además tuvo minutos ante el Athletic en la segunda parte, cuando entró al césped para sustituir al lesionado Idumbo.

Sigue al margen del grupo Rubén Vargas, que sufrió un leve problema muscular que no le debe impedir estar disponible para el encuentro del lunes ante el Getafe.

