Hugo Duro sobre el Sevilla: «Volverán a donde se merecen»

Hugo Duro, máximo goleador del Valencia CF en la presente temporada, llega al partido frente al Sevilla FC tras acabar con su sequía goleadora ante el Real Madrid. El ariete del conjunto ché consiguió anotar en un contraataque en el minuto 95 para hacerse con los tres puntos en el feudo madridista. De esta forma, el Valencia aleja los fantasmas del descenso colocándose con seis puntos de ventaja tras haber permanecido gran parte de la temporada ocupando los últimos puestos de la clasificación liguera.

El madrileño fue preguntado sobre la situación que vivió el Sevilla en el partido frente al Atlético de Madrid con las duras protestas hacia el palco del Sánchez Pizjuán: «No lo he seguido mucho. Vi algo, no soy de estar muy pendiente del resto, me preocupo de lo mío, que es lo que me importa», indicaba el futbolista.

El jugador valencianista considera que la entidad hispalense saldrá del bache que está viviendo en la actualidad en todas sus facetas y volverá a ser un equipo referente en el país: «Sé que el Sevilla no está bien, es un club grande de España, y sinceramente creo que, tarde o temprano, volverá a estar donde ha estado estos últimos años. Era un equipo referente para muchos, y a base de trabajo, imagino que volverán a donde se merecen», finalizó.

El enfrentamiento entre ambos clubes del próximo Viernes de Dolores a las 21.00 es más importante de lo que parece, ya que el Valencia está a dos puntos de los hombres de García Pimienta, más en la cuerda floja que nunca. El Sevilla tiene por delante ocho partidos para cambiar la mala dinámica y afrontar un final de temporada con la mayor tranquilidad posible.