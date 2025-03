La hora de Hannibal Mejbri

Dice Quique Sánchez Flores que cada vez que se cae un jugador es la oportunidad para otro. En el Sevilla FC están caídos un total de siete futbolistas, por lo que ahora mismo el cuadro blanquirrojo es una tierra de grandes posibilidades. Bien lo ... sabe Hannibal Mejbri, el franco-tunecino parece que no ha caído de pie en Sevilla o, al menos, no ha conseguido convencer del todo a su entrenador desde que llegara el pasado 15 de enero. Una afirmación basada en la no convocatoria del jugador ante el Getafe en los octavos de la Copa del Rey y en los minutos residuales que ha disputado ante Girona y Rayo Vallecano. Sus cualidades lo posicionaron como el fichaje más ilusionante de este mercado de invierno, pero aún no ha tenido la oportunidad de confirmar tales sensaciones sobre el terreno de juego.

Una situación que ha desconcertado no sólo a la afición, sino también al entorno del jugador, que esperaba que su arranque como jugador del Sevilla hubiera sido más contundente. No obstante, el duelo frente el Atlético de Madrid de este domingo se tercia como la mejor oportunidad para que Hannibal parta de inicio con el equipo. Agoumé estará de baja durante un mes, por lo que Quique tendrá que reinventar su centro del campo con respecto al que jugó en Vallecas el pasado lunes. Tras la marcha de Rakitic y Fernando, Agoumé y Soumaré se habían convertido en los pivotes del equipo, acompañados por delante por Sow, Óliver Torres o Suso. Ante el Rayo Vallecano, la medular estuvo compuesta por Agoumé, Soumaré y Sow, una combinación que, además de rebajar de forma contundente la edad media habitual en este demarcación, inyectó físico y verticalidad. Unos de los principales objetivos de este mercado de invierno, puesto que la dirección deportiva era bien consciente de la fatiga instaurada en el centro del campo. La apuesta funcionó en Vallecas, pero se cobró con el físico de Agoumé, por lo que Quique tendrá que volver a darle una vuelta a esta zona. La opción más viable para el doble pivote sería colocar a Sow junto a Soumaré y, junto a ellos, colocar a Hannibal. Bien es cierto que el técnico recupera a Suso tras cumplir sanción, y que el comodín Óliver Torres siempre está ahí, pero si decidiera apostar por el tunecino sería un gran paso para el Sevilla. Primero, porque el equipo necesitaba, precisamente, un perfil creativo como el suyo, que podría dotar de recursos al equipo que cuenta con un ataque muy potente desde que trabajan En-Nesyri e Isaac juntos. Segundo, porque depositar la confianza a este jugador despejaría todas las sombras que se han generado en torno a su figura en las últimas semanas. El Sevilla ya cuenta con suficientes frentes abiertos como para añadirle uno más. Hannibal se ha convertido en un elemento de tensión entre el entrenador y la dirección deportiva, Quique daba la impresión de ser un alma libre e inconformista con todo lo que le rodeaba, incluido con los fichajes. Así pues, el Sevilla FC tiene la oportunidad perfecta este domingo para disipar una polémica y, de paso, probar a uno de sus fichajes más prometedores sobre el papel. Preguntado por él en la rueda de prensa de ayer, Quique le abrió la puerta, pero con otra advertencia: «A Hannibal lo veo con las mismas posibilidades que el resto de compañeros. Hemos jugado un partido interno contra el filial y hemos visto cosas y sacado conclusiones. Todos los jugadores que tengan hambre tendrán su oportunidad». Adaptación Los argumentos de Quique para no haberle otorgado aún la oportunidad al exjugador del Manchester United es la de la «falta de adaptación». El técnico madrileño mostró hace unos días su intención de sólo contar con los jugadores que «entendieran» la delicada situación por la que está atravesando el club hispalense. «He hablado con él, estoy intentando explicarle la situación en la que está en este equipo, que es algo parecido a lo del United. Un equipo en el que el sacrificio está por encima del talento. Solo con talento este equipo no va a ninguna parte, llevamos dos años defendiendo la categoría. Además de talento necesitamos deseo, ganas de jugar, ganas de competir, necesitamos ratificar que estamos compitiendo... todo eso es lo que procuro transmitirle. El talento lo tiene, pero sí intento decirle en el sitio que estamos, para que él vaya a esa parte de sacrificio, que seguramente la encontremos aunque no sea su primera virtud», dijo antes del partido ante el Rayo. El trabajo de esta semana del centrocampista parece haber convencido a Quique, que se ha mostrado más optimista con su presencia en el Sánchez-Pizjuán, aunque bien es cierto que las otras opciones con las que cuenta tampoco son las más idóneas, ya que tanto Óliver Torres como Suso flaquean en el aspecto defensivo, mientras que la presencia de Joan Jordán ni se cotiza en bolsa. El Sevilla cuenta con un total de siete bajas, si hoy no da la sorpresa algunos de los lesionados. Además del centro de campo, la zona más afectada es la defensa, puesto que Ramos y Badé son los unicos centrales disponibles.

