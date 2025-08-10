Homenaje del Toulouse a Suazo antes de medirse al Sevilla FC

El último partido de preparación del Sevilla FC era especial para Gabriel Suazo. El lateral chileno militó durante dos temporadas y media en el Toulouse, el club desde el que ha llegado a Nervión con la carta de libertad. Allí había dejado un buen recuerdo y la entidad gala quiso rendirle un homenaje antes de comenzar el partido.

Si ya a su llegada al estadio, Suazo recibió el cariño y los saludos tanto de aficionados como de empleados del Toulouse, antes de arrancar el duelo, el equipo local le hizo entrega de un presente. Un cuadro con imágenes de Suazo durante su etapa en el equipo francés, con el que disputó 97 encuentros y colaboró para ganar la Copa de Francia en 2023.

Posteriormente, Suazo salió de inicio en el once de Matías Almeyda, aunque en esta ocasión no como lateral sino de carrilero izquierdo, después de que el entrenador argentino haya iniciado el encuentro con un esquema nuevo, con tres centrales y dos carrileros. El chileno, eso sí, ha recibido también aplausos de la grada en el inicio de un partido en el que el Sevilla se ha adelantado con gol de Lukebakio.

Más temas:

Sevilla FC