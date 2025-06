La 'hipoteca' Nianzou sigue subiendo

Siempre que se avecina un mercado de fichajes, las cuentas más sencillas son las que resaltan la necesidad de quitarse de encima en las plantillas esos jugadores cuyo bajo rendimiento sostenido en el tiempo atestiguan que no saldrán del pozo vistiendo esa misma camiseta, ... siendo la mejor solución separar sus caminos. Esa teoría de los directores deportivos rara vez coincide con la de los futbolistas, quienes se agarran a sus contratos cuando ven que su nivel no se acerca lo más mínimo a lo firmado, por jóvenes que sean. Y esto mismo es lo que ocurre entre el Sevilla FC y Tanguy Nianzou, al que le restan dos años más de contrato y cuya solución del mismo está lejos de producirse.

Se ha intentado de todo. El club habló directamente con sus agentes y entorno para hacerles ver que ese estancamiento que está sufriendo como sevillista no le iba a hacer ningún bien. Que necesitaba un cambio de aires y que en el Sevilla estaban dispuestos a todo porque así fuese, siempre y cuando le vieran mínimamente la punta económica, es decir, mientras se puedan ahorrar parte de su salario en los dos años que le quedan por delante. Sin embargo, toda conversación con Nianzou o su gente de confianza parece destinada al fracaso. Entienden desde el lado del central francés que el club de Nervión no ha puesto todo de su parte para que pueda revertir su compleja situación, entre lesiones y falta de confianza por parte de sus entrenadores. García Pimienta sí que puso de su parte, pero el jugador volvía a caer lesionado de gravedad en su muslo derecho y se ha pasado en el dique seco media temporada. Otro importante saco de millones que no ha podido aprovechar el Sevilla.

Las lesiones musculares del jugador de 23 años le han restado continuidad e, incluso, deberá esperar a las primeras semanas de pretemporada para ir regresando paulatinamente con el grupo, puesto que aún no se encuentra al 100% después de tantos meses lesionados, con pasos adelante y atrás, lo que demuestra que está marcado en Nervión, que no encuentra la salida y que si, nadie lo remedia, vivirá un cuarto año calcado a los tres anteriores. Una hipoteca que el Sevilla no es capaz de quitarse de encima.

Un contrato leonino

A Nianzou se le firmó en 2022 con la firme intención de que explotase las virtudes que lo llevaron al Bayern y venderlo como tarde en el verano de 2024. Todo lo comentado anteriormente hicieron imposible su salida, con un contrato que iba en ascenso las siguientes tres temporadas en cuanto a sus emolumentos, casi doblando la ficha que ganaba en los dos primeros años. Una estrategia que siguen muchos clubes vendedores, pero que se vuelve totalmente en contra cuando el futbolista sufre un peligroso frenazo deportivo en su carrera. Con Nianzou está sucediendo y ahora los sevillistas no saben cómo meterle mano a su adiós.

Algunos intermediarios se han ofrecido para buscarle una salida o tratar de encontrar un punto en común con el jugador para estudiar la posibilidad de una rescisión que no fuese muy dolosa para la entidad. Nada se ha conseguido. Nianzou quiere percibir todo el contrato firmado y para eso los sevillistas creen que mejor es quedarse con el defensor galo, no vaya a ser que le dé por explotar de forma tardía y pierdan un bien que ahora le está costando una fortuna mantener.

Con la presumible venta de Badé, la plantilla nervionense se quedará con cuatro centrales (Marcao, Kike Salas, Gudelj y el propio Nianzou), con francés y brasileño, estigmatizados todo este tiempo por el bajo rendimiento demostrado y esa tendencia enfermiza a caer lesionados. Por tanto, Cordón deberá también tirar de imaginación y precaución a la hora de tomar decisiones. Ramón Martínez dará el salto. Nuevamente la cantera saldrá el rescate para tapar esa costosa hipoteca.