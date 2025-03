La herida de Isaac Romero para el derbi

Buscará el Sevilla el próximo domingo mantener su buena racha de resultados como visitante. Si en Nervión no ha sido capaz de ganar en lo que ha discurrido del año 2025, lejos de casa no ha perdido sumando valiosas victorias que le han permitido ... poder seguir optando a lograr clasificarse para competición europea el próximo curso. Ahora, tras el parón, el equipo de García Pimienta no tendrá que recorrer muchos kilómetros para afrontar su siguiente duelo como visitante, ya que jugará en el Benito Villamarín ante el Betis. El cuadro verdiblanco será local en un derbi al que llega en un gran estado de forma tras sumar cinco victorias consecutivas y alcanzar los cuartos de final de la Conference League. Para que el Sevilla logre salir airoso del coliseo bético en este duelo de eterna rivalidad tendrá que contar con la mejor versión de sus futbolistas siendo especialmente relevante que los atacantes luzcan la eficacia que en muchas ocasiones durante el curso el equipo ha echado en falta. Isaac Romero será mirado con lupa en Heliópolis.

Hace poco más de un año, Isaac Romero irrumpía con fuerza en el primer equipo sevillista tras golear con el filial. Poco tardó en causar impacto en el equipo que dirigía Quique Sánchez Flores logrando sacar a flote una temporada en la que peligraba la permanencia en Primera. Conformó una sólida pareja junto a Youssef En-Nesyri, y con goles y asistencias ambos fueron determinantes para que el Sevilla lograra la permanencia sin tantos apuros. Temerosos de que le birlaran a su fulgurante goleador por un precio menor al esperado, se apresuraron en el Sevilla para renovar al lebrijano (contrato hasta 2028) que esta campaña no se ha erigido en la referencia ofensiva que se podía vislumbrar que esperaban en Nervión con ganas. Y todo se volvería más difícil para Isaac Romero justo en el escenario que visitará el próximo domingo. En su primer derbi como futbolista del primer equipo el joven Isaac apenas pudo estar quince minutos sobre el césped. Había sido titular en el Benito Villamarín, pero una inoportuna lesión no le permitió continuar en el partido. No jugaría más en lo que restaba de temporada y este curso estuvo las primeras quince jornadas sin marcar hasta que se desbloqueó en el Metropolitano. Incluido en esa fase de sequía estaría el primer derbi de la temporada disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado 6 de octubre. Forzó para poder estar sobre el campo en aquella victoria sevillista ante el eterno rival (1-0), pero acabó siendo sustituido con dolor en su tobillo. Fue protagonista en cualquier caso tras el partido por su polémica celebración portando una bandera 'anti-Betis'. Este gesto le haría perderse un partido y acabaría desencadenando la ruptura de relaciones entre clubes anunciada por el Sevilla. No ha tenido en definitiva suerte Isaac Romero en los derbis desde que es jugador del primer equipo. Ha reconocido que tiene una «espina clavada» y espera que su destino en estos partidos cambie a partir del próximo domingo en territorio enemigo. Esperando a la competencia Isaac Romero evidencia los problemas que el Sevilla acusa de efectividad durante este curso ya que sus apenas tres goles en 24 jornadas ligueras jugadas por su parte quedan lejos de los 6,5 tantos (el doble) que la estadística expected goals refleja que debería sumar en función de la calidad de las ocasiones de las que dispone. En cualquier caso, seis dianas se antojan pobres e insuficientes para un ariete de un equipo que lucha por acabar la temporada en la zona noble. Por todo lo anteriormente expuesto, sus mejorables números esta campaña podrían haberlo mandado al banquillo de suplentes, pero el lebrijano apenas ha tenido competencia en la punta del ataque este curso. Kelechi Iheanacho estuvo en la primera parte de la temporada lejos de poder quitarle el puesto. Ahora, su compatriota Akor Adams, ya recuperado de la lesión que lo alejó del terreno de juego nada más llegar, se convierte en una amenaza real para Isaac. Ambos tienen mucho que demostrar en este tramo final de temporada en el que el Sevilla pregona tener la ambición de acabar lo más arriba posible en la clasificación.

