Guillermo Cuadra Fernández arbitrará el CD Toledo - Sevilla FC

El Comité Técnicos de Árbitros ha asignado a Guillermo Cuadra Fernández para dirigir el encuentro entre el CD Toledo y el Sevilla FC, correspondiente a primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, ... no se dispondrá de VAR en la Copa del Rey en las primeras rondas.

El último encuentro del Sevilla que dirigió Guillermo Cuadra Fernández fue en la anterior Copa del Rey, en la segunda ronda del torneo del KO que enfrentó al Olot y al Sevilla. El resultado fue de 1-3 para el conjunto hispalense gracias a los goles de Montiel, Juanlu e Iheanacho.

Este partido será el decimonoveno que el colegiado balear arbitre al conjunto de Nervión. En las 18 ocasiones anteriores, el Sevilla ha logrado doce victorias, dos empates y cuatro derrotas. El último encuentro dirigido por Guillermo Cuadra Fernández en la presente temporada fue el Real Madrid - Villarreal del pasado 4 de octubre.