Suscríbete a
+Nervión

Guillermo Cuadra Fernández arbitrará el CD Toledo - Sevilla FC

El colegiado balear dirigirá el estreno copero de Matías Almeyda como técnico del conjunto hispalense

Agoumé trabaja al margen del grupo antes del partido de Copa en Toledo

Guillermo Cuadra Fernández le muestra una tarjeta amarilla a Acuña contra el Atlético de Madrid
Guillermo Cuadra Fernández le muestra una tarjeta amarilla a Acuña contra el Atlético de Madrid reuters - isabel infantes

Alberto Moreno

El Comité Técnicos de Árbitros ha asignado a Guillermo Cuadra Fernández para dirigir el encuentro entre el CD Toledo y el Sevilla FC, correspondiente a primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, ... no se dispondrá de VAR en la Copa del Rey en las primeras rondas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app