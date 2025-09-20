Guido Bonini fue expulsado tras el Alavés - Sevilla

Partido de alta tensión en Mendizorroza. El Sevilla FC se hizo con tres importantísimos puntos ante el Alavés, en un duelo electrizante de principio a fin. Y es que, desde primera hora, ambos equipos demostraron que iban a por la victoria a gañote. La tensión sobre el terreno de juego fue creciendo conforme avanzó el crono y los de Almeyda terminaron viendo hasta siete tarjetas amarillas.

Además, el colegiado navarro Iosu Galech expulsó a Guido Bonini, preparador físico del Sevilla, tras el final del encuentro. Y es que, tras el pitido final, el conjunto sevillista se acercó a la grada visitante para celebrar la victoria con los aficionados desplazados y también con el cuerpo técnico. Algo que no sentó bien y se formó una pequeña tangana entre ambos banquillos.

Bonini se intercambió lindezas con varios componentes del cuerpo técnico del Alavés y el árbitro le mostró rápidamente la tarjeta roja. Según el acta arbitral, el motivo de la expulsión

La explicación de la expulsión de Guido Bonini en el Alavés - Sevilla se produjo por: «Una vez finalizado el encuentro y estando aún en el terreno de juego, por protestar de forma ostensible y voz en grito una de mis decisiones, habiendo sido advertido previamente por mi cuarto árbitro».

De esta forma, el preparador físico del Sevilla se perderá el duelo ante el Villarreal del próximo martes en el Sánchez-Pizjuán.