Gudelj, el último superviviente del Sevilla

Nemanja Gudelj no es la primera vez que escucha pitos cuando se retira del césped del Sánchez-Pizjuán. El serbio ha vivido momentos de todos los colores en el coliseo nervionense, al que llegó hace seis años como agente libre y pronto cumplirá ... 34 primaveras, en la que se supone que es la última temporada que vivirá como sevillista, puesto que termina el 30 de junio y en el club no tienen previsto seguir alargando la vinculación entre las partes. De hecho, no está descartado un movimiento en el mercado invernal, por un asunto de fiscalidad del propio jugador, quien cerró en parte por este motivo cualquier propuesta que pudiese llegar por él, en especial, del fútbol árabe.

Esos silbidos contradicen a la opinión que se ha ido formando su entrenador del ahora centrocampista, al que ha alineado hasta en cinco ocasiones como titular esta temporada, dejándolo sólo en el banquillo en la victoria contra el Alavés, recurriendo a su experiencia en el segundo periodo. Almeyda piensa que su conocimiento del club le viene bien, siendo un capitán cercano con los compañeros y el propio técnico. Aun así, el fichaje de Mendy le cerrará habitualmente las puertas de la titularidad, ya que en defensa los recursos son mayores.

Hay que recordar que Gudelj es casi el último superviviente de la generación de 2019 que llegó al Sevilla de la mano de Lopetegui. El único compañero que queda de esa época es Joan Jordán, por mucho que el catalán sí haya salido del club como cedido. De hecho, el mediocentro, que está recuperando la forma física tras ser intervenido quirúrgicamente de una hernia discal, pronto será competencia directa del propio Gudelj.

Y es que el serbio por fin puede decir que está jugando en la posición por la que fue contratado por el Sevilla. Apenas se le debe necesitar esta temporada en la parcela defensiva, siendo más útil en la medular. Pese a ello, muestra ciertas carencias tácticas en el nuevo sistema, sufriendo con los cambios de marca dentro de un movimiento de presión asfixiante. Salió en la foto del 0-1 ante el Villarreal. El público del Sánchez-Pizjuán ya no le pasa ni media. Los últimos meses del balcánico en Nervión se prevén tensos. 230 partidos con el Sevilla. Y los que aún le quedan.