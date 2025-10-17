Suscríbete a
+Nervión

Gudelj, que termina contrato, no ve clara una oferta de renovación: «Moriré siendo sevillista»

El centrocampista serbio respondió a los medios de comunicación sobre su futuro y más temas de actualidad en la III Gala Desmarcadas

Alineaciones probables del Sevilla - Mallorca de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Nemanja Gudelj, disputa un balón con Pablo Maffeo en un Sevilla - Mallorca del año 2024
Nemanja Gudelj, disputa un balón con Pablo Maffeo en un Sevilla - Mallorca del año 2024 efe / julio muñoz

Fede Tozzo

El Cartuja Center fue el centro de convenciones elegido para acoger la III Gala Desmarcadas en la edición de este año 2025. Varios invitados de lujo acudieron al acto, entre ellos, uno de los pesos pesados del vestuario del Sevilla FC, Nemanja Gudelj ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app