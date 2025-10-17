Gudelj, que termina contrato, no ve clara una oferta de renovación: «Moriré siendo sevillista»

El Cartuja Center fue el centro de convenciones elegido para acoger la III Gala Desmarcadas en la edición de este año 2025. Varios invitados de lujo acudieron al acto, entre ellos, uno de los pesos pesados del vestuario del Sevilla FC, Nemanja Gudelj ... .

Respecto a las preguntas que recibió sobre su renovación con la entidad hispalense, el jugador balcánico se encargó de echar balones fuera: «No es momento ahora de hablar de eso, todo el mundo sabe que esta es mi casa. Moriré siendo sevillista. Este club me ha cambiado muchas cosas en la vida, personal y deportivamente, estaré siempre agradecido. Cuando llegue el tiempo de hablar ya veremos», sentenció.

Otro de los temas que suscitaba mayor interés era saber cuál era su opinión acerca de los objetivos que debe tener el club esta temporada: «Nosotros estamos yendo partido a partido. No es el momento de hablar de Europa. En las malas y en las buenas no miro mucho el periódico. Lo ha dicho el míster, cuando ganas no eres tan bueno y cuando pierdes no es tan malo. Es un grupo joven, con mucho potencial, y queremos sacar lo máximo. Ya veremos luego donde acabamos», manifestó el '6' sevillista.

Preguntado por su visión del trabajo que está realizando Matías Almeyda al frente del club nervionense, Gudelj expresó lo siguiente: «Tiene un gran mérito en lo que estamos haciendo ahora. Ha sido futbolista y entiende muy bien cómo hablar con cada jugador, cómo transmitir las cosas en el campo. Trabaja muy bien, tácticamente lee muy bien los partidos y al rival. Creo que estamos volviendo a ser el Sevilla competitivo. Lo primero de todo, quiere estar al cien por cien en el tema físico, agobiar al rival, presionándolo, ganar todos los duelos. Con eso, jugando bien al fútbol y ganando los partidos».

También quiso subrayar la labor realizada en verano como una de las claves del éxito del conjunto blanquirrojo en este inicio de LaLiga: «Esta temporada va muy bien, el equipo y el club otra vez han empezado a respirar como deben. Estamos muy contentos con que se vean los frutos del trabajo que hemos hecho en pretemporada y lo que hacemos semana tras semana».

Finalmente, el futbolista serbio se acordó de la afición como otro de los motores del equipo: «Llevo muchos años aquí, pasar lo que hemos pasado la temporada pasada y la anterior es muy difícil. Ves que la gente no está contenta, no puede estar contenta con lo que muchas veces hemos enseñado en el campo. Ahora ver a los aficionados siendo otra vez el jugador número 12, te pone la piel de gallina en el campo. Lo notas, sientes el esfuerzo, ante el Barça parecía que estábamos con un jugador más», concluyó.