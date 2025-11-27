Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Gudelj se suma al derbi Sevilla - Betis

El serbio fue la principal novedad de la sesión de este jueves en la ciudad deportiva

Almeyda se queda con lo puesto para el derbi: ¿Qué soluciones maneja el entrenador del Sevilla?

Nemanja Gudelj realiza ejercicios en el entrenamiento del Sevilla FC de este jueves
Nemanja Gudelj realiza ejercicios en el entrenamiento del Sevilla FC de este jueves Manuel Olmedo / ABC

F. M.

La primera plantilla del Sevilla FC se ejercitó en la mañana de este jueves, en la que ha sido su penúltima sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Cisneros Palacios previa al derbi del próximo domingo contra el Betis en el Ramón Sánchez- ... Pizjuán. Ya sólo queda antes del duelo frente a los verdiblancos la práctica del viernes en los mismos terrenos de la carretera de Utrera y el entrenamiento del sábado, previsto de manera especial en el estadio sevillista a puertas abiertas para todos los aficionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app