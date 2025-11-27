Gudelj se suma al derbi Sevilla - Betis

La primera plantilla del Sevilla FC se ejercitó en la mañana de este jueves, en la que ha sido su penúltima sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Cisneros Palacios previa al derbi del próximo domingo contra el Betis en el Ramón Sánchez- ... Pizjuán. Ya sólo queda antes del duelo frente a los verdiblancos la práctica del viernes en los mismos terrenos de la carretera de Utrera y el entrenamiento del sábado, previsto de manera especial en el estadio sevillista a puertas abiertas para todos los aficionados.

En lo deportivo, Nemanja Gudelj volvió con normalidad al grupo tras ausentarse el miércoles por gestión de cargas. De esta forma, las únicas ausencias en la sesión de este jueves fueron las de los lesionados Nianzou, Suazo, Januzaj y Vargas.

La cara positiva es la de Azpilicueta e Isaac Romero, que siguen entrenándose con normalidad y apuntan al derbi, el primero casi con total seguridad en el once titular y el delantero con grandes opciones igualmente de ser de la partida en el mermado conjunto de Almeyda.

Desde sus medios oficiales, el Sevilla FC aboga por la cordialidad y el buen ambiente del partido, transmitiendo a sus aficionados el «firme deseo de que vivan con pasión el derbi de este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, siempre sin olvidar que esa pasión no está reñida con el respeto. ¡Vive el fútbol con pasión y respeto!».