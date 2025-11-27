Gudelj se suma al derbi Sevilla - Betis

En lo deportivo, Nemanja Gudelj volvió con normalidad al grupo tras ausentarse el miércoles por gestión de cargas. De esta forma, las únicas ausencias en la sesión de este jueves fueron las de los lesionados Nianzou, Suazo, Januzaj y Vargas.
La cara positiva es la de Azpilicueta e Isaac Romero, que siguen entrenándose con normalidad y apuntan al derbi, el primero casi con total seguridad en el once titular y el delantero con grandes opciones igualmente de ser de la partida en el mermado conjunto de Almeyda.
Desde sus medios oficiales, el Sevilla FC aboga por la cordialidad y el buen ambiente del partido, transmitiendo a sus aficionados el «firme deseo de que vivan con pasión el derbi de este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, siempre sin olvidar que esa pasión no está reñida con el respeto. ¡Vive el fútbol con pasión y respeto!».
