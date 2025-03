Saúl, en la previa del derbi: «Estamos bien porque realmente sabemos lo que nos pasa»

La plantilla del Sevilla FC ya está focalizada en el próximo encuentro de LaLiga EA Sports que disputarán en el Benito Villamarín frente al eterno rival, el Real Betis Balompié. Los de García Pimienta vuelven a la competición liguera tras perder frente al Athletic Club (0-1) en el Sánchez Pizjuán. Una derrota que los ha dejado en tierra de nadie en la tabla de primera división, por lo que una victoria ante el Betis podría volver a apearles a la lucha por los puestos de clasificación a competición europea.

Saúl vivirá el primer gran derbi desde que llegó a las filas del club de Nervión, todo se debe a que se perdió el partido jugado en el Sánchez Pizjuán debido a una lesión muscular que lo dejó apartado de los terrenos de juego por dos meses. El centrocampista ha comentado en una entrevista concedida a DAZN sobre el duelo que enfrentará a los dos equipos de la ciudad este próximo domingo: «Estamos bien porque realmente sabemos lo que nos pasa, que estamos teniendo poca regularidad, no somos capaces de conseguir dos victorias seguidas, de conseguir buenos resultados o incluso buenos partidos seguidos, entonces, esa falta de regularidad pues es lo que nos está penalizando para no poder estar más arriba».

También ha hablado sobre las críticas que el jugador ilicitano ha sufrido por algunos sectores de la afición sevillista en las últimas semanas: «Saúl viene a Sevilla a ayudar. El que no lo quiera entender por ahí, pues muy bien por él. Estoy aquí solamente para intentar ayudar en todo lo que pueda a que el Sevilla vuelva a estar en lo más grande o sobre todo a que pueda tener esa estabilidad», indicaba.

El internacional con serbia, Nemanja Gudelj, regresa de la selección tras haber disputado ambos partidos del parón de selecciones. El capitán del Sevilla ha expresado su felicidad y responsabilidad de lucir el brazalete de capitán en un derbi sevillano tras la retirada de Jesús Navas: «Miro los derbis intentando ser un líder en el grupo, incluso sin haber tenido el brazalete de capitán. Me alegro mucho de llevar el brazalete que hasta ahora había pertenecido a Jesús». El jugador del Sevilla FC no mira la clasificación liguera de cara al partido que se jugará el domingo a las 21.00: «No suelo mirar ni estadísticas ni números, porque no me van a ayudar en el campo. Lo que cuenta es que des la mejor versión en el campo», sentenció Gudelj.