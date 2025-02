Falsa alarma con Gudelj, que podrá estar ante el Rayo

Nemanja Gudelj, centrocampista del Sevilla FC, disputó este lunes el segundo encuentro correspondiente al parón de selecciones de este mes de noviembre. El conjunto serbio se enfrentó a Dinamarca en un partido en el que hubo reparto de puntos (0-0). El jugador tuvo que ser sustituido por Sasa Zdjelar en el minuto 72 tras recibir un fuerte pisotón.

Una situación que ponía en alerta al técnico sevillista, Xavi García Pimienta, que ya cuenta con la baja de Agoumé y Saúl en el centro del campo. No obstante, el Sevilla ha informado que Gudelj se encuentra bien y que, a priori, no habrá ningún problema para que dispute el partido ante el Rayo el próximo domingo a las 16.15 horas. El jugador ha regresado a la capital hispalense y el alcance de la dolencia no pone en riesgo su convocatoria.

Una gran noticia para el entrenador catalán, puesto que el internaciona es una de sus piezas claves de esta temporada. De los trece partidos que ha disputado el conjunto blanquirrojo en LaLiga hasta la fecha, Gudelj ha jugado once de ellos. Además, se ha convertido en el segundo jugador que más recuperaciones ha realizado en el equipo sevillista y el tercero que más pases ha completado.

Una continuidad que le ha valido para regresar con su selección después de haberse perdido las dos últimas convocatorias para la clasificación de la Nations League. Además, Dragan Stojković, seleccionador de Serbia, había depositado su confianza en el centrocampista y durante el partido ante Suiza llegó a completar los 90 minutos.

Más temas:

Sevilla FC