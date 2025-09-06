Gudelj participa en el tramo final del triunfo de Serbia ante Letonia (0-1)

Gudelj golpea el balón de cabeza en el Letonia-Serbia de este sábado

Entre los futbolistas internacionales del Sevilla FC convocados por sus selecciones para encuentros internacionales en estos días se encuentra Gudelj. El centrocampista ha participado este sábado en el tramo final del partido en el que la selección de Serbia ha ganado por 0-1 a Letonia correspondiente a la fase de clasificación para el próximo Mundial 2026.

Gudelj, suplente de inicio en la selección de Serbia, tuvo su oportunidad en el minuto 68 del partido cuando sustituyó a Lukic. Por entonces el marcador ya reflejaba el resultado de 0-1 ya que el único gol del encuentro había llegado a los 12 minutos por mediación de Vlahovic.

Para el próximo martes 9 de septiembre (20.45) está previsto el encuentro Serbia-Inglaterra también correspondiente a la clasificación para el Mundial 2026. Una vez finalizada la convocatoria con Serbia se espera el regreso de Gudelj al equipo dirigido por Matías Almeyda.

La vuelta del Sevilla a la competición tendrá lugar el viernes 12 de septiembre (21.00) ante el Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la cuarta jornada del campeonato en Primera división.