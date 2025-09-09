Nyland defiende la portería de Noruega en la histórica paliza a Moldavia (11-1)

Orjan Nyland y Nemanja Gudelj disputaron este martes los últimos partidos con sus selecciones antes de regresar a Sevilla para ponerse con Matías Almeyda a trabajar en la preparación del partido ante el Elche del próximo viernes 12 de septiembre.

El guardameta sevillista de 34 años fue titular en la abultadísima victoria que su selección cosechó ante Moldavia en Oslo (11-1) con cinco goles de Erling Haaland. Noruega es líder en su grupo de cara a la clasificación para el próximo Mundial y aventaja a Italia, segunda, en seis puntos. aunque ha disputado un partido más. Nyland disputó al completo este partido tras haberse quedado sin minutos en el partido ante Finlandia del pasado 4 de septiembre.

Gudelj, por su parte, comenzó como suplente el partido que enfrentó a la selección serbia con la de Inglaterra en Belgrado (0-5). No tuvo minutos el capitán sevillista que en el duelo anterior, ante Letonia, dispuso de 20 minutos.

Los dos veteranos futbolistas del Sevilla fueron titulares en el duelo ante el Girona de la última jornada, pero ahora, tras el desgaste que ha supuesto esta semana de concentración con sus selecciones, podrían no ser parte del once para el duelo ante el Elche.

Más temas:

Sevilla FC