Gudelj, citado con Serbia para los compromisos internacionales

Mientras el Sevilla continúa preparándose para el enfrentamiento que tiene programado para este fin de semana ante el FC Barcelona, varios jugadores del club hispalense están recibiendo las llamadas de sus selecciones para afrontar el parón de octubre.

Tras las convocatorias en las últimas horas de Akor Adams con la selección de Nigeria, y Sow y Vargas con Suiza, ahora le ha llegado el turno a Gudelj con Serbia. El combinado balcánico tiene por delante dos partidos cruciales para meterse en la pelea por conseguir un billete para el Mundial 2026. Actualmente, ocupan la tercera posición del grupo K.

El primero de ellos será el 11 de octubre ante Albania en suelo serbio. Más allá de las tensas relaciones políticas entre ambos países, la realidad es que están separados por un solo punto, aunque los locales cuentan con la ventaja de tener un partido menos que los albanos.

Por otro lado, el segundo encuentro tendrá lugar el 14 de octubre a domicilio ante Andorra. La selección serbia tendrá la obligación de llevarse los tres puntos ante el colista del grupo. De disputar ambos partidos, el capitán sevillista alcanzaría las 73 internacionalidades con su país.