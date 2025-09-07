Jesús Navas, durante un partido en su etapa como futbolista del Manchester City

Guardiola admite que Jesús Navas «debería haberse quedado más tiempo» en el Manchester City El técnico y el futbolista palaciego coincideron en el conjunto inglés durante la temporada 16-17

Jesús Navas cerró el pasado mes de diciembre su trayectoria profesional como futbolista. Un camino que arrancó hace algo más de dos décadas, que incluyó dos etapas en el primer equipo del Sevilla FC y también cuatro temporadas en el Manchester City.

El futbolista palaciego firmó por el equipo inglés en junio de 2013 y en agosto de 2017 se anunció su regreso a la entidad de Nervión. La vuelta de Jesús Navas al Sevilla tuvo lugar una vez finalizada la temporada 16-17, primera de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City.

Precisamente el técnico se ha referido recientemente al futbolista palaciego. «Me quedo con un nombre menos obvio: Jesús Navas. Debería haberse quedado más tiempo con nosotros«, reconoció el técnico en «Adiós a Txiki», programa homenaje a Txiki Begiristain, en la dirección deportiva del Manchester City desde 2012 hasta 2025.

En aquella temporada en la que Guardiola y Jesús Navas coincidieron el futbolista palaciego disputó 35 partidos oficiales con el Manchester City y dio tres asistencias.