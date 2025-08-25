Grecia convoca a Odysseas Vlachodimos

Las selecciones ya están dando a conocer sus listas para el parón del próximo mes de septiembre. En el Sevilla FC ya hay dos jugadores que han entrado en la lista definitiva de sus combinados: Gabriel Suazo, con Chile y Odysseas Vlachodimos, con Grecia.

Se da la circunstancia de que ninguno de los dos futbolistas han podido aún debutar de forma oficial con el Sevilla, puesto que no han sido inscritos aún en LaLiga. No obstante, esto no ha variado los planes de los respectivos seleccionadores con los futbolistas del Sevilla. También Akor Adams apunta a marcharse con Nigeria, puesto que ha entrado en la prelista de su país para este parón internacional.

En lo que a Vlachodimos se refiere, Ivan Jovanovic, seleccionador heleno, ha dado a conocer este lunes su lista de convocados para el doble enfrentamiento ante Bielorrusia y Dinamarca los días 5 y 8 de septiembre, respectivamente.

Ambos encuentros se disputarán en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, casa del Olympiakos FC, dentro de la fase clasificatoria de la Copa del Mundo 2026.