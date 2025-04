La gran incógnita del primer once de Joaquín Caparrós en el Sevilla FC

El Sevilla FC recibe en el Sánchez-Pizjuán al Deportivo Alavés este próximo domingo. Partido en el que debutará Joaquín Caparrós como técnico (por cuarta vez en toda su trayectoria) con idea de obtener la primera victoria en casa de 2025. La mala racha de resultados de los blanquirrojos en su feudo ha sido uno de los motivos por los que García Pimienta ha tenido que hacer las maletas. Esto, sumado a las cuatro derrotas consecutivas hace que conseguir los tres puntos esta semana sea vital para el cuadro sevillista.

Tras enfrentarse a Athletic, Betis, Atlético de Madrid y Valencia, el Deportivo Alavés se tercia un rival mucho más amable para el conjunto blanquirrojo, que necesita arrancar con buen pie este nuevo periodo Caparrós. Para ello, el utrerano está trabajando mucho el tema mental de los jugadores y el último entrenamiento de esta semana tendrá lugar en el estadio, para que sus pupilos vayan quitándose el miedo al feudo nervionense.

No obstante, Caparrós se va a encontrar con el inconveniente de no tener a Kike Salas disponible para el partido, por lo que sólo tendría disponible como central puro a Marcao. El de Morón de la Frontera vio su quinta amarilla en Mestalla el viernes pasado y tendrá que cumplir sanción ante el conjunto babazorro. Ante el Valencia, el canterano jugó durante muchos minutos en el lateral izquierdo, al estar Pedrosa tocado muscularmente. No obstante, el catalán estará disponible para ocupar al carril izquierdo este próximo domingo.

Gudelj, Marcao o Ramón Martínez

De esta forma, el técnico sevillista tendrá que decidir cómo va a componer su primer once con la gran incógnita en el centro de la defensa. Si opta por su esquema clásico del 4-4-2, el centro de la defensa podría estar compuesto por Gudelj y Badé, mientras que el doble pivote estaría conformado por Agoumé y Sow.

No obstante, el serbio también podría ubicarse como pivote, esto le abriría la puerta a Marcao. El brasileño rechazó varias ofertas el pasado mercado de invierno porque quería quedarse en el Sevilla, pero García Pimienta no ha contado con él en meses. Ahora, con Caparrós al mando, el central vuelve a tener la oportunidad de convencer y Kike Salas le ha dejado el carril libre para que así lo haga.

En el apartado de los apercibidos se encuentran Gudelj y Lokonga. Tendrá que tener especial cuidado el técnico a la hora de gestionar esta situación y no quedarse sin dos jugadores de cara al duelo de la semana próxima ante el Osasuna en El Sadar.

Más temas:

Sevilla FC