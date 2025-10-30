González Dans deja de ser el director general del Sevilla FC

El Sevilla FC ha anunciado en la noche de este jueves que José González-Dans deja de ser director general de la entidad nervionense. El gallego ha estado únicamente un año en su cargo después de haberse desempeñado en el Deportivo de La Coruña.

El ... club sevillista ha emitido esta noche un breve comunicado en el que anuncia esta novedad.

«El Sevilla FC y José González-Dans, hasta ahora director general del club, han concluido su relación laboral. El Sevilla FC quiere expresar su agradecimiento a González-Dans por su dedicación y compromiso durante este año en la entidad y le desea lo mejor en el futuro», señala el escrito.

