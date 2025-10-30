Suscríbete a
+Nervión

González Dans deja de ser el director general del Sevilla FC

El gallego llegó hace un año al club y ahora concluye su vinculación, tal y como anuncia la entidad en un comunicado oficial

González Dans deja de ser el director general del Sevilla FC
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC ha anunciado en la noche de este jueves que José González-Dans deja de ser director general de la entidad nervionense. El gallego ha estado únicamente un año en su cargo después de haberse desempeñado en el Deportivo de La Coruña.

El ... club sevillista ha emitido esta noche un breve comunicado en el que anuncia esta novedad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app