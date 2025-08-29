El gesto de Marcao ha calado en el vestuario del Sevilla FC

El Sevilla FC está viviendo días extraños con el asunto del comienzo del campeonato y la necesidad imperiosa de encontrar ingresos o reducciones de gasto a marchas forzadas, para que todo cuadre el 1 de septiembre y que los jugadores que vayan aterrizando en Nervión puedan ser inscritos. Como todo no lo iba a poder solucionar Antonio Cordón mediante ventas de jugadores, con el objetivo también de no empobrecer tanto la plantilla, el club ha recurrido a una táctica habitual en clubes muy excedidos de pedirle a sus jugadores con mayor salario que prolonguen un año sus contratos, cobrando lo mismo que se les adeuda, es decir, si cobra dos por año y le quedan dos temporadas firmadas, por ejemplo, percibir esos cuatro millones en tres años. Un gesto altruista pero que algunos profesionales entienden por las situaciones que viven los clubes.

Uno de los futbolistas que ha aceptado esta propuesta del Sevilla ha sido Marcao. De hecho, el brasileño no ha puesto ningún impedimento desde que conociese la intención de los dirigentes. Y es que Marcao, fuera de su rendimiento en la hierba, muy lejos de lo esperado, incluso ahora que lleva tiempo sin caer lesionado pero sigue sin tener minutos por parte de su entrenador, ha demostrado ser un profesional comprometido con la causa. También le está agradecido al club por cómo se ha comportado en su vida personal con su familia, después de un serio problema de salud dentro de la misma.

El defensor, uno de los capitanes, es muy querido dentro del grupo y este gesto, conocido por todos al hacerse público en los medios y oficial cuando se cierre el mercado de fichajes, ha sido también valorado de forma muy positiva por los compañeros, siendo dos de ellos inscritos gracias a la voluntad del jugador de hacerlo posible en un corto espacio de tiempo.

De hecho, a Marcao se le ha podido ver en las dos primeras jornadas de Liga incluso un poco más comprometido dentro del ánimo y las correcciones a los suyos desde fuera. Estuvo casi todo el encuentro ante el Getafe de pie apoyado en el banquillo, tratando de apoyar a sus jóvenes compañeros de la defensa, quienes precisamente están ocupando los minutos que él querría disfrutar. «Cuando los futbolistas se sacan de su bolsillo lo que tienen firmado es un gran gesto que lo hacen pocos. Hay que nombrarlo, hay que decirlo porque de su boca no va a salir», señalaba Matías Almeyda, entrenador del Sevilla en sala de prensa, donde añadía: «Están pensando en el club, en sus compañeros y no tienen la obligación. Me gusta tener esa clase de jugadores«.