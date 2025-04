García Pimienta trabaja y el consejo medita

Llegaba Xavier García Pimienta al partido del pasado viernes en Mestalla con la mosca detrás de la oreja. Aunque el entrenador del Sevilla aseguraba en sala de prensa que se sentía con fuerzas, motivado y sin dudas para poder revertir la situación, ... tenía que responder a no pocas preguntas sobre su futuro y rechazaba reconocer que sentía que podía encontrarse ante su último encuentro como técnico del club. Pese a que su equipo cayó derrotado en Valencia (1-0), el catalán mantenía el mismo discurso una vez que Sánchez Martínez dio por concluido el choque. «Hay una realidad, que llevamos cuatro derrotas consecutivas. Eso no se puede obviar, pero este equipo está muy vivo. Quedan siete partidos y tenemos uno muy importante la semana que viene en casa, contra el Alavés. Jugando de esta manera, con esta actitud y con este compromiso de los jugadores está claro que el final de Liga va a ser muy bueno», sostenía Pimienta.

Igualmente, José María Del Nido Carrasco durante la semana y en declaraciones a los medios oficiales del club arropaba al entrenador y a sus asistentes. No sería, no obstante, esta la primera ocasión en la que pocos días más tarde se produce un cambio de opinión y el cuerpo técnico acaba antes de tiempo su etapa en el club.

Quiso José María Del Nido Carrasco mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza en el entrenador cuando, tras ganar su primer partido con el Sevilla, lo renovó pocos meses después de haberlo contratado. No obstante, aunque el equipo ha estado en algunas fases de la temporada cerca de los puestos que pueden dar derecho a disputar competición europea la próxima temporada, lo cierto es que el Sevilla acumula cuatro derrotas consecutivas, no ha sido capaz de enlazar dos victorias y no gana en Nervión desde el mes de diciembre.

Es además García Pimienta el técnico que, habiendo estado al frente del equipo en más de 30 encuentros, peor porcentaje de victorias tiene en toda la historia de la entidad (un pobre 29% tras haber ganado nueve encuentros, empatado otros nueve y perdido 13). Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que, además, los equipos de la zona baja han sumado durante este fin de semana haciendo crecer el miedo, la continuidad de García Pimienta al frente del vestuario del Sevilla ha sido puesta en entredicho.

No obstante, si bien las estadísticas (o los resultados) evidencian que el Sevilla dirigido por García Pimienta se encuentra sumido en una temeraria caída libre, los números brindan algo más de tiempo al preparador catalán. Las cifras que mantienen, por ahora, al entrenador en el banquillo son las financieras, no las deportivas. El Sevilla atraviesa una situación económica delicadísima y tener que indemnizar a García Pimienta no ayudaría a que poco a poco fuera mejorando.

En una reunión del consejo previa al partido del pasado viernes se acordó que García Pimienta no sería destituido salvo que se diera una bochornosa derrota. El Sevilla perdió, pero la primera parte completada por el equipo nervionense estuvo lejos de ser pobre pese a que no encontraran el camino hacia el gol. La honrosa caída en Mestalla ha mantenido en primera instancia al consejo de administración en su postura inicial y García Pimienta tiene opciones de ser el entrenador del equipo en el Sevilla-Alavés del Domingo de Resurrección.

La presión ambiental

El clima que se respire en Nervión en la próxima cita futbolística será asfixiante con más protestas de la afición sevillista, que sigue presenciando atónita el desmoronamiento de un equipo campeón. Es por ello por lo que, pese a que la idea inicial era la de seguir contando con García Pimienta, hay margen todavía para que el volátil y explosivo consejo de administración sevillista cambie de parecer buscando una reacción y decida despedir a su entrenador.

García Pimienta estuvo ayer sobre el césped de la ciudad deportiva en la habitual sesión de recuperación posterior a los partidos. Cerca suya se dejaron ver tanto Víctor Orta como José María Del Nido Carrasco manteniendo de este modo las costumbres que han seguido durante todo el curso. Los jugadores del Sevilla no se ejercitarán en la ciudad deportiva en este Domingo de Ramos contando con un día de descanso. Sin estar plenamente aclarada la continuidad de García Pimienta, cada hora que pase sin que se produzca un cambio de opinión por parte de quienes toman las decisiones juega a favor del actual entrenador que pretende seguir trabajando y preparando de la mejor manera posible el trascendental duelo ante el Deportivo Alavés. Es consciente García Pimienta de que, con tanta distancia entre partidos, si finalmente se le cortara su trayectoria en el Sevilla, se haría en las próximas horas para permitir que el nuevo inquilino del banquillo (hipotéticamente un hombre de la casa) tenga el mayor tiempo posible para preparar el estreno y conocer a la plantilla.