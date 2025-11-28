Suscríbete a
García Pimienta: «En el Sevilla se hizo una temporada decente, pero se cambiaron los objetivos a mitad de temporada»

El técnico catalán recuerda echa la vista atrás sobre su periplo en la capital andaluza

El Sevilla - Betis de Almeyda: «Son partidos que quedan en la historia y hay que vivirlos con pertenencia»

Xavier García Pimienta, en un entrenamiento durante su etapa como entrenador del Sevilla FC
Xavier García Pimienta, en un entrenamiento durante su etapa como entrenador del Sevilla FC JUAN FLORES

Fede Tozzo

El Sevilla FC se encuentra a menos de 48 horas de disputar un nuevo derbi sevillano ante el Real Betis, el primero de la temporada 25-26. Tanto jugadores como aficionados blanquirrojos han dado su visto bueno a la llegada de Matías ... Almeyda al banquillo nervionense, reconociendo la intensidad y la competitividad que ha aportado a la plantilla. Características que no todos le atribuyeron a Xavier García Pimienta la campaña pasada.

