García Pimienta: «En el Sevilla se hizo una temporada decente, pero se cambiaron los objetivos a mitad de temporada»

El Sevilla FC se encuentra a menos de 48 horas de disputar un nuevo derbi sevillano ante el Real Betis, el primero de la temporada 25-26. Tanto jugadores como aficionados blanquirrojos han dado su visto bueno a la llegada de Matías ... Almeyda al banquillo nervionense, reconociendo la intensidad y la competitividad que ha aportado a la plantilla. Características que no todos le atribuyeron a Xavier García Pimienta la campaña pasada.

En una entrevista concedida al diario MARCA, el entrenador catalán ha querido defender su gestión al frente del área técnica hispalense, aseverando que hubo un cambio de planes en el ecuador de la campaña 24-25: «No estoy de acuerdo (con que no salieran bien las cosas). En el Sevilla se hizo una temporada decente, pero se cambiaron los objetivos a mitad de temporada».

El extécnico barcelonés ha sacado pecho por los resultados obtenidos semanas previas a su cese. «En la jornada 27 el equipo estaba en puestos europeos; cambió el objetivo de un equipo que estaba pensado para estar en la zona tranquila de la tabla. Pero esto es fútbol y, cuando encadenas una mala racha de resultados, te acaban cesando, que es parte del fútbol», concluyó.

Actualmente, tras haber pasado por Barcelona B, Las Palmas y Sevilla, García Pimienta se encuentra en la búsqueda de un banquillo que le motive para seguir adelante con su carrera deportiva. La Youth League 17-18 con el juvenil del FC Barcelona y el ascenso a Primera con la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 22-23 son sus mayores credenciales para volver al ruedo.