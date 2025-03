García Pimienta: «No había un plan ‘B’, hemos acabado con todos los delanteros que teníamos en el campo»

Xavier García Pimienta, entrenador del Sevilla, valoró la derrota con la que su equipo se marchó el domingo del Benito Villamarín tras el derbi ante el Betis (2-1). El técnico catalán no puso paños calientes y admitió que el plan no había salido tal cual lo había ideado pese a haberse adelantado en el marcador.

«Nos ha faltado fútbol, calidad, contundencia defensiva y creernos que éramos capaces de conseguir algo positivo. No es que no hayamos querido, no tengo quejas en ese sentido, pero en partidos de esta exigencia hay que estar concentrados. Está claro que cuando pierdes es que no has hecho las cosas bien. Es una pena porque el equipo ha salido con las ideas claras. Lástima no haber podido aguantar más ese 0-1 y creo que el gol antes del dfescanso ha sido definitivo», comenzaría repasando. «No puede ser que te marquen ese gol», reconoció antes de igualmente admitir que «en la segunda parte lo hemos intentado más con el corazón que con cabeza». «Cuando hemos tenido calma hemos sido capaces de progresar, pero no hemos sido capaces de hacer ocasiones. Se ha jugado poco porque el Betis iba ganando y ha perdido tiempo».

«Si realmente hubiésemos tenido esa personalidad para tener el balón y sacarlo desde atrás, que a veces lo hemos tenido, hubiese significado tener más ocasiones de gol. No había un plan ‘B’, hemos acabado con todos los delanteros que teníamos en el campo, con cinco o seis, y Juanlu de lateral, pero nos ha faltado generar más ocasiones de gol. Todo ello, precedido de tener más el balón y generar más fútbol», añadió a continuación.

Además afirmó que en su idea estaba «que el Betis tuviera el balón». «Creo que hemos concedido poco. Nos hemos adelantado, cada vez que hemos salido hemos tenido peligro. Ha sido una pena no haber mantenido más tiempo el 0-1 y encajar el gol justo antes del descanso. La gente que ha entrado ha estado bien, pero nos ha faltado paciencia para llegar con más claridad. No hemos generado ninguna ocasión en la segunda parte», destacó.

Con respecto al objetivo que se marcará el Sevilla de cara al final de la temporada, indicó lo siguiente: «Todo va a depender de nosotros. Si competimos como estamos acostumbrados en muchos de los partidos que hemos jugado, estaremos cerca de la victoria. Si no somos contundentes, como en la jugada de los dos goles, y nos falta personalidad par atener el balón y generar ocasiones de peligro, será muy difícil. Nos tenemos que ganar el derecho para conseguir cosas importantes y eso depende de nosotros».