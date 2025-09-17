García Pimienta: «Algunos jugadores esperan para meterte el puñal»

Xavi García Pimienta fue la última 'víctima' de la mala situación deportiva, económica e institucional del Sevilla FC. El técnico llegó el pasado verano para hacerse cargo del equipo tras la marcha de Quique Sánchez Flores. Sin embargo, su ruptura con la plantilla y cuatro derrotas consecutivas en LaLiga llevaron al club a destituirle a falta de siete jornadas para que finalizara la competición.

Joaquín Caparrós cogió las riendas de un Sevilla, que estuvo a tan sólo un punto del descenso. Por su parte, Pimienta denunció al club por su despido, al considerarlo improcedente. No obstante, el catalán ha asegurado que recuerda con mucho cariño su etapa en la ciudad hispalense. No sólo eso, según ha explicado en El Bar de la Cadena Ser de Barcelona, se siente como «un sevillista más».

«Me he sentido muy querido, mi paso por Sevilla me ha hecho mejor entrenador. Estoy muy contento del trabajo que hicimos allí y seré un sevillista más el resto de mi vida, naturalmente», aseguraba Pimienta, el cual sigue aún sin equipo.

Respecto a cómo vive este paréntesis en su carrera, el catalán reconoce que está esperando «un proyecto que me ilusione»: «Viendo mucho fútbol, que es lo que me gusta, y estando preparado para cuando llegue un proyecto que me ilusione, en el que me vea capaz de aportar a esos jugadores ye equipo, con muchísimas ganas de que eso suceda».

Críticas de Marcao

Durante la ofrenda floral del Sevilla a la Virgen de los Reyes, Marcao alabó la «mentalidad ganadora» de Almeyda y señaló cuál fue la clave sobre la que puede tener un gran año el Sevilla: «Muy simple, ahora tenemos un entrenador que ha jugado al fútbol y entiende la cabeza de los jugadores. Este cambio y esta mentalidad es clave». Esta reflexión se entendió como un posible dardo a anteriores entrenadores del equipo, como el propio Pimienta.

Respecto a este tema, Pimienta deslizó una respuesta que bien puede ser una indirecta al defensa brasileño: «El futbolista, yo lo he sido, somos egoístas y queremos jugar. Normalmente quieren tener su opción, pero hay jugadores que agradecen lo que haces con ellos aunque no jueguen, y otros están esperando a que te vayas para meterte el puñal».