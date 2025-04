García Pimienta: «Tengo fuerzas para sacar esto adelante»

El Sevilla FC ha caído ante el Atlético de Madrid este domingo tras ponerse por delante en el minuto 7 con un gol de Agoumé. Se trata de la segunda remontada consecutiva que experimenta el conjunto dirigido por García Pimienta, que analizó el partido y achacó a los errores defensivos el resultado final: «Sabiendo a quien teníamos delante, un rival durísimo y de gran rival como el Atlético de Madrid, creo que el equipo ha salido bien, con toda la intención. Con buen juego y llegadas al área. Hemos generado ocasiones; el gol de Agoumé ha sido muy bueno. Lástima el penalti que hemos cometido porque se han encontrado el empate con un error nuestro. Aun así, el equipo lo ha seguido intentando y hemos tenido oportunidades; recuerdo una de Akor Adams en la primera parte, en la que Oblak ha estado muy bien. En la segunda parte, igual. El equipo ha salido a por el partido, a marcar el segundo gol. Sí es cierto que en los últimos minutos el partido se haya roto un poco. Quizás, las ganas de ganar es lo que ha hecho que el Atlético tuviese oportunidades. Buena actitud de la gente, no puedo echar nada en cara a los jugadores. Cuando cometes errores defensivos cerca de tu portería puede pasar esto, más si te enfrentas a rivales de entidad«.

Antes del partido, un sector de la afición sevillista se manifestó en protesta por la gestión del club. Reivindicaciones que también se escucharon con fuerza en la grada del Sánchez-Pizjuán. Sobre la actitud de la afición, Pimienta no reprocha nada: «Creo que, por momentos, el equipo hoy ha estado también. La afición, también; cuando el equipo daba un poquito se ha volcado con los jugadores. Eso es lo que depende de nosotros. En muchas fases del partido, la afición ha estado magnífica porque ha visto que el equipo ha sido trabajador. Es cierto que hemos cometido errores ante un grandísimo rival como el Atlético de Madrid. Estamos convencidos de que, si seguimos con una buena línea de trabajo, la afición siempre va a estar con el equipo«.

Durante unos minutos, el partido tuvo que pararse por el lanzamiento de objetos desde Gol Norte, sobre este asunto, el técnico se mostró comprensivo: «Controlamos lo que podemos controlar, lo que depende de nosotros. Sabemos que la afición va a mostrar si está contenta o no; entonces, lo que tenemos que hacer es darle. por momentos, cuando el equipo ha ido hacia adelante y hemos provocado ocasiones de gol, la afición se ha volcado. Ellos tienen que demostrar su descontento si lo tienen, y eso no depende de nosotros. El partido se ha roto y ha caído del lado del Atlético de Madrid, pero creo que el equipo ha dado la cara».

Se trata de la tercera derrota consecutiva del equipo, que aún no ha logrado además ganar en casa en este 2025. Respecto a esta dinámica, Pimienta no quiso bajar los brazos: «Queda mucho, ocho partidos por delante. Es cierto que por la actitud de los jugadores, por momentos, el equipo ha jugado bien. Cuando te equivocas en ataque y no finalizas acciones, y en defensa cometes errores y tienes ganas de ganar el partido, podía haber caído la moneda de cualquier lado. Entonces, esto se levanta con mucho trabajo. A partir de mañana, meternos de lleno en el partido del viernes ante el Valencia. Si cogemos todas las cosas buenas que se han hecho y corregimos las malas, que por eso no hemos sido capaces de ganar en los últimos tres partidos, creo que el equipo está más que vivo. Pero bueno, esto es mucho de hablar; menos hablar y más hacer. Llevamos tres derrotas consecutivas y el viernes tenemos que ganar en Valencia«.

En la cuerda floja

Esta racha de resultados ha provocado que el entrenador esté más en entredicho que nunca. Cuestionado sobre si tiene fuerzas para sacar el proyecto adelante, el catalán no dudó en responder: «Sí, sí. Con muchísima fuerza».

Ante la pregunta de si siente que se la juega ante el Valencia, Pimienta aseguró que «no siento que me juegue nada«: »Trabajo para hacerlo lo mejor posible. Es cierto que llevamos tres derrotas consecutivas y a Valencia iremos con toda la intención de ganar el partido«.

El Sevilla FC terminó el partido con cuatro delanteros y con menos centrocampistas, un movimiento que Pimienta explicó en rueda de prensa: «Cuando haces un cambio tan ofensivo, vamos a decirlo así, en el que hay cuatro delanteros, un perfil como Saúl y nos hemos quedado con Sow solamente como referencia de pivote, puede suceder lo que ha sucedido; que caiga de tu lado o del lado visitante. Cuando asumes un riesgo puede pasar esto, pero el equipo en todo momento, incluso en los minutos finales en los que el partido estaba más roto, ha ido a por él. Hoy era importante ganar. Al final, por sumar de tres delante de nuestra afición, el equipo ha hecho un esfuerzo y hemos concedido relativamente poco. Una lástima haber perdido»

Estado físico de Agoumé, Vargas y Pedrosa

Por último, el entrenador del Sevilla habló del estado físico de Agoumé, Rubén Vargas y Pedrosa: «Lo de Agoumé es cansancio, se le subía el gemelo. Creo que Rubén Vargas sí que va a estar lesionado; mañana se le van a hacer pruebas, pero ha notado un pinchazo y estaba cojo en el vestuario. Y Adri Pedrosa estaba muy cargado del aductor; era un aductor que se había lesionado en temporadas anteriores, se conoce bien y tenía la sensación de que se podía romper. En el descanso le hemos cambiado, pero esperamos que no sea nada y pueda estar el viernes en Valencia».