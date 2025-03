García Pimienta: «Nos falta esa efectividad de cara a portería para ganar los partidos»

No pudo cosechar el Sevilla su segunda victoria consecutiva en casa, debiendo conformarse con sumar un empate frente a Osasuna. Reaccionaron bien los hispalenses ante el gol de Budimir, por medio del tanto de Lukebakio, e incluso buscaron el triunfo con más insistencia que su rival. Sin embargo, no fue suficiente para hacerse con los tres puntos. Concluido el choque, García Pimienta valoró en sala de prensa la actuación de los suyos: «Creo que hemos estado bastante bien y que desde el primer minuto hemos ido a por el partido. Hemos concedido poco a Osasuna, que está en un buen momento, tranquilo en la clasificación y juego. Han hecho un buen trabajo defensivo, nos ha costado generar situaciones claras de gol. El partido ha sido muy completo por nuestra parte, con actitud, con ganas, ganando duelos, recuperando el balón bastante y concediendo poco. Ele quipo no ha bajado los brazos después del gol de Budimir, cuando estábamos en un momento tranquilo. Conseguimos el empate rápido y, desde el primer momento hasta el último, fuimos a buscar los tres puntos. Sí es verdad que nos falta esa efectividad de cara a portería para ganar los partidos, pero jugando de esta manera estamos más cerca de ganar que de no hacerlo«, comentó de primeras.

Tuvo palabras para varios de sus jugadores, como es el caso de Sambi Lokonga, que tuvo que ser sustituido por unas molestias: «Nos ha dicho algo del aductor. Le he preguntado si había notado alguna rotura o algo, pero dice que no, que se ha abierto en una jugada y se le ha cargado un poco. El partido estaba un poquito roto en ese momento y prefería que entrase otro compañero (en vez de Iheanacho). Se le harán pruebas, pero espero y creo que no debe ser lesión». Asimismo, se refirió a la importancia de contar con jugadores de calidad, como Saúl y Peque. «Me gustaría tenerlos a todos disponibles. A mí me hace tener más recursos para iniciar el partido y tener soluciones en el banquillo. Hubiera sacado a más gente, no ha podido entrar Kelechi por esa molestia de Sambi Lokonga y ha entrado Agoumé. Saúl es un jugador con muchísima experiencia. Sabíamos que venía para ayudarnos y aportar cosas diferentes, como así ha sido. Por desgracia, la lesión le ha cortado, pero ha hecho un proceso muy bueno de preparación. En las últimas semanas ha sido muy consistente en el día a día y hoy creo que ha hecho un buen partido, en una situación que no era fácil. Ha estado muy participativo y ha hecho un gran trabajo a nivel defensivo. Peque, igual. Es un chico joven que se está adaptando a la Primera división. Ha hecho un partido muy completo porque es capaz de jugar entre líneas y de llegar a portería contraria. Es un jugador de nivel, pero como el resto del equipo«.

A la pregunta de si es justa la puntuación del Sevilla tras las primeras quince jornadas de LaLiga, no dudó en contestar el preparador catalán que «estoy contento con la puntuación. Todos los punto que hemos conseguido han sido de forma merecida. Podríamos tener alguno más, pero hemo peleado todos los puntos. De forma merecida tenemos los 19 que marca la clasificación«.

De este choque ante Osasuna saca el entrenador sevillista varias lecturas positivas, aunque también se mostró autocrítico y autoexigente con lo que pueden dar sus jugadores: «He hablado muchas veces de un equipo en construcción y ya toca asentar un poco todo, consolidar todas las cosas que estamos haciendo. Se ha visto un partido bastante completo, en líneas generales, del equipo. Con compromiso, por levantarse tras el gol de Osasuna cuando estaba el partido donde queríamos. Me quedo con eso. Si seguimos en esta línea y consolidamos lo que estamos haciendo, estaremos más cerca de ganar los partidos que de no hacerlo. Es jodido que después de un partido bastante serio y correcto por nuestra parte no llevarnos los tres puntos, pero era importante no perder y reponerse a ese gol. También se ha visto la comunión que ha habido con la afición, que ha animado muchísimo al equipo. Al final del partido, independientemente de que no hayamos logrado conseguir la victoria, ha reconocido el trabajo de los jugadores«.

Por otra parte, preguntado sobre la necesidad de contar con más individualidades para dar ese ansiado paso adelante, García Pimienta comentó que «tenemos a un grandísimo jugador, como Lukebakio, que está haciendo bastantes goles. Hasta el día del Barça teníamos a Ejuke, que estaba haciendo un gran trabajo. Éramos más imprevisibles porque éramos capaces de llegar por un lado y otro. Estamos haciendo lo que no tenemos como equipo. Ser sólidos, competitivos, llegar a portería contraria... Hoy, ante un equipo completo como Osasuna, creo que les hemo maniatado bastante en ese sentido. Estoy contento con los jugadores porque están dando todo lo que tienen. Cuando entrenan bien y compiten a su máximo nivel, estoy convencido de que este será el camino para lograr mejores resultados. Estamos en una zona intermedia, pero el equipo seguirá creciendo«.

En este sentido, sobre la posibilidad de que el Sevilla pueda dar más delo que ya da, el preparador catalán consideró que su equipo «ha dado todo lo que tenía. Evidentemente, siempre se puede mejorar. Hemos sido capaces, durante mucha parte del partido, de conseguir que Osasuna no generase ocasiones de gol. Nos tenemos que autoexigir el estar acertados. Por ejemplo, en defensa, en la acción del gol y en otra del final. También en las ocasiones o finalizaciones que hemos tenido de cara a portería contraria. Yo los veo entrenar y tienen calidad para definir. Es cierto que no se puede comparar, pero estamos trabajando para eso. Orgulloso de la actitud del equipo y con ganas de que sigamos mejorando«.

Por último, con respecto al reconocimiento de la afición durante y tras el choque ante Osasuna, García Pimienta alegó que «está claro que la afición reconoce el trabajo y la actitud del equipo. La semana pasada no se fue contenta y por algo sería. Ellos tienen razón. Hoy no hemos ganado y la afición ha reconocido el esfuerzo y el trabajo hecho por los jugadores. Este es el camino. Me quedo con que, si hacemos esto que hemos hecho hoy, hará que estemos más cerca de ganar. Hoy creo que el equipo ha estado más cerca de ganar que de no hacerlo. Si hubiésemos sido más consistentes, quizás, hubiésemos ganado el partido. La afición siempre tiene razón. Mostró su descontento la semana pasada y hoy ha aplaudido tras el empate«.