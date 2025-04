García Pimienta: «El equipo está muy vivo y, con ellos, al fin del mundo»

El Sevilla FC ha sumado su cuarta derrota consecutiva en LaLiga tras caer ante el Valencia (1-0) en un choque en el que, de nuevo, mostró una clara y preocupante falta de efectividad en ataque. Este nuevo resultado, contrario a los intereses del equipo, deja aún más tocado a un Xavier García Pimienta que compareció ante los medios de comunicación desde la sala de prensa de Mestalla una vez concluido el choque.

Como balance del partido y de la derrota, el técnico catalán comentó que «en la primera parte, el Sevilla ha estado muy bien con balón y sin balón, creando ocasiones e, incluso, con un gol anulado. Naturalmente, si el balón ha salido fuera, es fuera. También con un posible penalti. Y la jugada del 1-0 del Valencia, que viene precedida de una jugada dudosa, que puede ser una falta en la frontal como mínimo. El equipo compite y lucha. En la segunda parte sí es cierto que nos ha costado un poco más, pero el equipo está muy vivo. Le ha puesto las cosas difíciles al Valencia. Ellos han tenido efectividad en esa jugada de descuento de la primera parte y, por eso, se han llevado el partido. Estoy muy contento por cómo han competido los jugadores del Sevilla. Como digo, el equipo está muy vivo y, con ellos, al fin del mundo«.

Al ser preguntado sobre si consideraba justo este 1-0 a favor del conjunto local, alegó García Pimienta que «el resultado es el que es, me da igual si es justo o no. Creo que el árbitro, en este caso, las decisiones que ha tomado no han caído de nuestro lado. Por ejemplo, el penalti que después ha revisado o el gol que ha salido el balón, o la jugada del gol del Valencia, que viene de una jugada dudosa por una posible falta a Isaac Romero. Yo la he visto y se podría haber revisado, como menos. Pero no sirve de excusa. El Valencia ha ganado y felicidades para ellos«. Precisamente, al comparar el Valencia que visitó el Sánchez-Pizjuán en enero y este, el entrenador sevillista admitió que »en aquel partido, el míster llevaba poco tiempo y estaba formando lo que él quería, trabajando y construyendo. Naturalmente, este equipo se ve mucho más sólido, con las cosas muy claras. Creo que ha hecho muy bue partido el Valencia y no lo ha hecho mejor porque el Sevilla ha estado muy bien. Cuando lleva esta racha de resultados y juego es porque está haciendo las coas muy bien. Felicitar al Valencia porque está haciendo un final de Liga muy bueno«.

En lo personal, sobre si se siente cuestionado tras este resultado en contra, García Pimienta se limitó a decir que «hay una realidad, que llevamos cuatro derrotas consecutivas. Eso no se puede obviar. Pero este equipo está muy vivo. Quedan siete partidos y tenemos uno muy importante la semana que viene en casa, contra el Alavés. Jugando de esta manera, con esta actitud y con este compromiso de los jugadores está claro que el final de Liga va a ser muy bueno«.

Por último, en referencia al ambiente vivido en Mestalla, no consideraba el preparador catalán que le pesara a los suyos ya que «venimos también de un estadio muy caliente y que anima muchísimo al Sevilla cuando jugamos en casa. Naturalmente, el Valencia está en un gran momento y la afición está contenta y lo muestra. Ha apoyado mucho, incluso en momentos de la segunda parte en los que hemos intentado ir a por el empate. De eso se trata, de que la afición muestre sus sentimientos. En este momento les toca sonreír porque el equipo lo está haciendo bien y yo me alegro por ellos«.