García Pimienta: «Tenemos que ser mucho más contundentes defensivamente»

Irremediablemente, las declaraciones del técnico sevillista, García Pimienta, giraron tras el encuentro en torno a los evidentes problemas defensivos del equipo que el entrenador reconoce. «Hemos hecho un buen partido con control del mismo, centros, llegadas, ocasiones claras, balones al larguero, goles anulados... Creo que este es el camino aunque hay que corregir cosas. A nivel defensivo nos han metido cuatro goles en dos partidos y así es muy difícil conseguir puntos. Tenemos que ser mucho más contundentes. Hay que empezar a construir desde la defensa. Que nos metan cuatro goles en dos jornadas no es el camino», admitió el preparador catalán.

«Esto va de resultados. Hay que ganar y creemos que ésta es la manera de ganar partidos. Hemos estado más cerca de hacerlo que de no hacerlo. La afición ha estado volcada y ha aplaudido a sus jugadores. Hay que mejorar, corregir cosas a nivel ofensivo y defensivo. Esa comunión que queremos se ha visto, los jugadores se lo han dejado todo, pero tenemos que empezar a sumar. El equipo está preparado para hacer una buena temporada y sumar los puntos necesarios para lograr el objetivo», indicó Pimienta.

En este sentido, realizó la siguiente reflexión: «Algo tenemos claro. El partido a veces dura 99 minutos, casi 100, como hoy. Y tenemos que estar preparados para todo lo que suceda. Hemos empezado perdiendo, pero el equipo ha seguido trabajando, buscando el empate y lo ha logrado en el descuento. La segunda parte ha sido muy buena por nuestra parte, hemos tenido en su área a un rival como el Villarreal. Hay que estar preparados para todo y para que en el 95 no nos suceda esto en una contra. Hay que ser mas prácticos. Queremos ganar todos los partidos, pero si no se puede, al menos no perderlos».

No parece que vayan a venir centrales en lo que resta de mercado. «Para que venga alguien, tiene que salir uno. El club está preparado para eso. Si no sale nadie, ésta es la plantilla que tenemos y tenemos que aguantar con ella hasta el final de temporada», asumió, reiterando que «es un tema de todos, no solamente de la línea defensiva. Cuando lo hacemos bien, el rival no tiene opciones de llegar a la portería, pero cuando te equivocas, los defensas sufren más. Tenemos un debe muy claro en el tema defensivo en acciones puntuales».

Se le preguntó por los debutantes. «Saúl ha salido de inicio. Tiene experiencia suficiente, ha estado bien. Se ha tirado el equipo a su espalda. Lo ha hecho muy bien en líneas generales incluso cuando nos ha tocado defender. Con Ejuke queríamos que generase situaciones de peligro. Tiene que ser más consistente y acabar mucho más las jugadas. Iheanacho se ha movido muy bien y ha tenido una ocasión muy clara de gol. Tenemos jugadores de nivel y de eso se trata, de que yo lo tenga difícil porque todo el mundo puede jugar de inicio».

Así valoró el fichaje de Barco: «Debíamos reforzar esa posición sí o sí. Nos va a dar dinamismo, técnicamente es bueno, tiene llegada, carácter argentino y nos va a permitir doblar esa posición con Pedrosa para que quede bien cubierta». Por último, descartó lesión de Kike Salas. «Es un golpe, el típico bocata, pero hemos preferido cambiarlo. Marcao ha entrado en un momento difícil, con el partido tan abierto. Mañana (hoy para el lector) o pasado, Kike debe estar de nuevo con el grupo».