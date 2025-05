García Pimienta: «Si competimos de esta manera, estaremos siempre más cerca de ganar que de no hacerlo»

El entrenador del Sevilla FC, Xavi García Pimienta, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo ante el Espanyol este viernes (0-2) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports. El técnico compartió su visión sobre lo que pudo ver en el RCDE Stadium.

«Por suerte o por desgracia ya nos conocemos todos los equipos. El Espanyol es fuerte, con un entrenador que sabe lo que quiere de sus futbolistas y lo llevan a término. Lo hacen muy bien. Es un equipo potente en su estadio y que la mayoría de los puntos los ha conseguido aquí», comenzó excplicando. «Si no igualábamos su intensidad, no teníamos ninguna opción. Hemos sido competitivos, hemos sido ganadores de duelos, hemos sabido sufrir, hemos estado acertados de cara a portería y, en momentos, le hemos dado la pausa necesaria con el balón. Muy contentos por ser la primera victoria fuera de casa, en un estadio muy complicado, y que nos tiene que seguir reforzando», indicó a continuación.

El entrenador igualmente valoró que su equipo no encajara ningún gol. «Todo pasa por ser sólidos defensivamente», destacó. «Tenemos unos jugadores de mucho nivel, de calidad, pero si no defendemos con la misma intensidad que los contrarios, no vamos a tener ninguna opción. Si competimos de esta manera, estoy seguro de que estaremos siempre más cerca de ganar que de no hacerlo. Aparte, tenemos una idea especialmente con el balón, de control de juego, con la amenaza constante de los extremos. Creo que lo han hecho bien, especialmente Dodi. También estoy contento por el partido de Stanis Idumbo. Sabemos que vamos a tener ocasiones, que vamos a llegar y que la calidad de nuestros jugadores de arriba va a tener sus opciones. Hoy la efectividad de Dodi ha sido muy importante, pero todo pasa por competir, por ser sólidos atrás. Desde atrás construimos todo. Estoy contento porque este es el camino que nos marca lo que tenemos que hacer. Si competimos así, como digo, estaremos más veces cerca de ganar que de no hacerlo», indicó.

García Pimienta también fue preguntado por la lesión de Orjan Nyland, que tuvo que ser sustituido poco después de que se cumpliera la hora de juego. El técnico confirmó que el guardameta sufrió un percance en la rodilla. «Cuando ha pedido el cambio me he asustado un poco porque es un chico que no se pierde ningún entrenamiento, que siempre está disponible. Parece que puede ser el ligamento lateral interno, pero mañana hay que hacerle una resonancia para saber exactamente el alcance de la lesión. Tocamos madera y esperamos que no sea nada grave», comentó.

La lesión de Nyland propició el debut de Álvaro Fernández en la portería e Idumbo también vivió su primera aparición en el once titular. García Pimienta hizo la siguiente valoración sobre estos dos aspectos: «La grandeza de este equipo es que todo el mundo esta preparado. Soy justo con los que juega e injusto con los que no. Esta es la grandeza. Tenemos, por desgracia, bajas importantes como Suso, Saúl o Ejuke, que por desgracia es de larga duración, pero jamás nos vamos a poner excusas. Tenemos gente que está preparada. Es cierto que en la posición de arriba, de extremo, vamos un poco condicionados porque tenemos pocos jugadores, pero no vamos a poner ninguna excusa. El equipo está preparado y, si competimos así, la gente va a rendir. No tengo ninguna duda».

Por último, sobre el estado de ánimo del vestuario indicó lo siguiente: «El equipo está enfocado. Somos realistas. Tenemos una idea, un camino que vamos a seguir. Si competimos de esta manera, vamos a estar más cerca de conseguir algo importante que de no hacerlo. Al final, cuando no juegas al cien por cien, es cierto que el Barcelona es un equipo de otra liga, pero no creo que haya tanta diferencia como para que te marquen cinco goles. A partir del segundo, desaparecimos. Cuando juegas contra un equipo de Primera, del nivel del Barça, te meten cinco y ni te enteras. Tenemos que ser competitivos, con los pies en el suelo. En el momento en que bajemos un poquito, o pensemos que lo vamos a conseguir simplemente por el gran escudo que tenemos en el pecho, no vamos a hacer nada. Por lo tanto, paciencia. A disfrutar esta victoria, que nos ha costado. Siempre se sufre, el fútbol es tan cambiante... La opción del posible penalti, pudieron hacer el 1-2, dan once de añadido, están dentro del partido... El fútbol es complicado, son dinámicas que cambian en cada momento. Contento por la actitud de los chicos y por la afición, que había mucha gente del Sevilla en las gradas del estadio del Espanyol. Han visto en directo ganar a su equipo y esta victoria va también para ellos».