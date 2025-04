García Pimienta lo avisó y Caparrós cree que «no es normal, es una desgracia»

El pasado domingo Joaquín Caparrós se reestrenó como entrenador del Sevilla. El utrerano no fue capaz de lograr la victoria en su primer partido en esta nueva etapa (1-1 frente al Alavés) y son ya cinco los partidos que acumula el Sevilla sin conseguir ganar. Tras encadenar cuatro derrotas de forma consecutiva el consejo de administración decidió prescindir de García Pimienta, técnico que habia firmado por el club el pasado verano y que, con la temporada en curso, fue renovado por Del Nido Carrasco antes siquiera de conseguir un triunfo. El técnico catalán asumió el reto de dirigir al Sevilla en una temporada difícil y, tras conocer a la plantilla, avisó de lo complicado que podría ser el tramo final de temporada para el equipo tal y como finalmente está sucediendo.

Concretamente lanzó un mensaje contundente en la rueda de prensa del pasado 7 de febrero previa al partido ante el Barcelona. Con el mercado de fichajes invernal ya cerrado, García Pimienta alzó la voz con las siguientes declaraciones: «Mi responsabilidad es la de entrenar al equipo y que los jugadores que tengo rindan a su máximo nivel. Yo informo de las posiciones en las que estamos algo justos, como el lateral izquierdo o el centro del campo. Tenemos una plantilla muy corta para los partidos que quedan. Esta semana tenemos un déficit de jugadores con los lesionados y la sanción de Carmona. Nos va a costar afrontar los partidos con garantías. Yo me limito a transmitir lo que yo siento, soy el que maneja la plantilla y si percibo alguna necesidad a nivel cuantitativo lo comunico. Si tenemos dificultades, pues nos enfrentaremos a ellas».

Poco después García Pimienta alabaría la incorporación de Rubén Vargas y rebajaría la tensión creada con Víctor Orta, pero el mensaje ya estaba lanzado y el tiempo ha acabado dándole la razón ya que el Sevilla afrontará las últimas jornadas con apenas dieciséis futbolistas con ficha del primer equipo tras las lesiones de Akor Adams, Rubén Vargas, Nianzou y Sambi Lokonga.

Tal y como también señaló por aquel entonces García Pimienta, Caparrós no tendrá otra que apoyarse en la cantera. Sin ir más lejos, el pasado domingo se estrenó como titular Ramón Martínez, Manu Bueno tuvo minutos y Antonetti y Hormigo estuvieron en el banquillo.

Preguntado por las limitaciones con las que se encuentra ahora, Caparrós respondió este miércoleslo siguiente en sala de prensa: «No voy a entrar en eso. Tengo la plantilla que tengo. Entreno a la plantilla que tengo. Tengo una fe y confianza tremenda en ellos. Entrar en ese tipo de situaciones quedando las jornadas que tengo no dice nada, dice el titular a nivel de prensa, pero nada más. Tenemos a los jugadores que tenemos, No es normal que suceda que dos futbolistas que vengan y han demostrado que tienen calidad tengan lesiones de larga duración. Eso no es normal, es una desgracia. Pero bueno, no vale lamentarse, yo nunca me he lamentado ni he justificado nada. Tenemos un partido difícil y vamos a trabajar. Tenemos la oportunidad de transmitir que somos un equipo ambicioso. Haré un análisis al final de lo demás».

Más temas:

Sevilla FC