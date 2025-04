García Pimienta: «Es normal que existan dudas, pero están fuera, no en el vestuario»

García Pimienta, entrenador del Sevilla, atendió este jueves a los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará a su equipo contra el Valencia en Mestalla. El técnico catalán compartió su visión tanto del encuentro como de la realidad del equipo que enlaza tres derrotas de forma consecutiva. No dudó a la hora de reafirmarse en su creencia de que el tramo final de la temporada será positivo.

«Semana difícil. Llevamos tres derrotas consecutivas, pero la plantilla tiene muchísimas ganas de revertir la situación. Tenemos las malas noticias de las lesiones, son bajas importantes, pero con muchas ganas de revertir la situación. Que el Valencia venga en buena dinámica no tiene que cambiar nada. El equipo creo que está más que preparado para ir a Mestalla a por los tres puntos. Habrá que hacer un partido perfecto», comenzaba señalando el preparador sevillista. «Sé dónde estoy y la exigencia del club. Llevamos tres derrotas y hay que revertir la situación porque queremos ganar. Es normal que existan dudas, pero están fuera, no en el vestuario. La plantilla está más viva que nunca, los jugadores creen», añadía.

Reivindicaba García Pimienta que su equipo hace muchas cosas bien, pero insuficientes como para conseguir enlazar una serie de buenos resultados: «Cuando hacemos el análisis del partido analizamos todas las cosas: las buenas y las que no, también. Normalmente hacemos muchas cosas bien, pero no nos vale con eso. Sabemos que hay exigencia máxima y no hay que dejar de lado que hemos estado vivo en todos los partidos. Las ganas de ir a por ese partido (contra el Atlético de Madrid), en una contra hacen que nos marquen. No me sentí sometido. Tienes que estar a la altura de los partidos porque si no te pueden penalizar como en los ultimos tres partidos que por detalles te castigan».

García Pimienta afirmó que «hemos preparado muy bien el partido de mañana» y mostró su confianza en el equipo aseverando que «estamos convencidos de que vamos a tener un final de temporada muy bueno».

García Pimienta no se preocupa por su posible salida

No obstante, una cuarta derrota consecutiva podría precipitar su salida del club antes de lo esperado tras haber renovado durante esta misma temporada hasta 2027. No se mostró preocupado por ello asegurando que «en lo único que me centro es en lo que puedo controlar». «Es una semana un poco rara porque entrenar al 100% prácticamente sóloo ayer. Estoy mentalizado únicamente en el partido de mañana sin ninguna presión pero sabiendo que llevamos tres derrotas seguidas y que queremos ganar. Con Víctor y con el presidente mantengo la misma relación desde que llegué. Me llama el presi todas las tardes y ha sucedido así en toda la temporada. No hay nada diferente y no siento nada extraño. El apoyo mediático no lo necesito, tengo contacto diario con ellos. La relación traspasa lo personal. No lo necesito. Sé que me dejan trabajar y hago lo que yo quiero. La confianza es plena, me siento libre para hacer lo que quiero y no necesito reconocimiento por fuera porque no lo considero importante», comentaba también.

«Yo estoy perfectamente, con muchas ganas. Creo que el año pasado si que hubo una muy mala racha, pero se cumplió el objetivo. Cuando cumples el objetivo todo pasa a un segundo plano. Podemos aspirar a muchas cosas y ganarnos el derecho a pelear por cosas importantes. Estoy convencidísimo de que vamos a tener un final de temporada muy bueno», reflexionaba también el entrenador sevillista al compararse su actual temporada con la cuajada el pasado curso en Las Palmas.

Por último, con respecto a las constantes lesiones musculares a las que el equipo ha tenido que ir sobreponiéndose, García Pimienta indicó que no se encontraba preocupado «porque se analiza todo bien». «Ahora llevábamos una muy buena racha sin lesiones, tenía mi pizarra prácticamente limpia. Estas cosas suceden en el fútbol y muchas veces no hay explicación. Estamos muy tranquilos en el sentido de que las cosas se están haciendo bien. El otro día acaba Akor el partido sin molestias y Rubén en una acción fortuita. Muchas veces no se puede hacer nada».

