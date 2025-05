García Pascual y su gol con el Sevilla: «Es lo que llevo soñando desde chiquitito»

El Sevilla FC al fin pudo volver a respirar tranquilo. Logró imponerse por la mínima ante Las Palmas, en un encuentro donde ambas escuadras se jugaban una auténtica final por la permanencia. Fue Álvaro García Pascual quien se colocó la capa de héroe para darle los tres puntos a su equipo, un protagonista poco habitual pero que con su gol puede haber firmado un billete para continuar en Primera división.

El propio jugador malagueño realizó una valoración del encuentro en el micrófono oficial del club, donde destacó que el partido «sabíamos lo que significaba para todo, tanto para la clasificación como para la afición».

«Qué voy a decir de la afición del Sevilla, es la mejor del mundo, es una barbaridad. Cómo aprietan, cómo dan ese impulso que necesitan cuando las piernas ya no te van. Y es que no se le puede decir otra cosa que gracias por lo que son, por lo que nos dan y por estar siempre ahí», añadió el delantero.

En cuanto a su gol anotado, el joven atacante se mostraba feliz y contento, ya que «cuando he visto la pelota entrar fue un cúmulo de emociones». «Ha sido como una sensación… Ha sido lo que llevo soñando de chiquitito, poder jugar en Primera división y hacer lo que a mí me gusta hacer, que es marcar goles. Ha entrado la pelota y ha sido un sentimiento precioso», insistió.

García Pascual acabó el encuentro exhausto, teniendo que ser sustituido en el minuto 74, de la que se encontraba «un poquillo mareado». No obstante, no quiso dar por hecha la permanencia: «Todavía no está nada hecho, matemáticamente no está cerrado, así que tenemos que seguir, nos quedan dos finales. Vamos por el Madrid a muerte, vamos a estar con nuestra gente, en nuestra casa, con la afición que tenemos, que es espectacular, y vamos a intentar conseguir los tres puntos».

Por último, el atacante quiso hablar de su trayectoria esta temporada: «Si hecho la vista atrás y pienso en el partido del Sanluqueño, me dicen esto y no me lo creo. Pero bueno, ha pasado y ahora a seguir intentando conseguir objetivos, conseguir los sueños que tengo».

La cantera toma la palabra

También compareció ante el micrófono Carmona, que reaparecía en el once tras su sanción ante el Celta. El lateral se encontraba con «mucha felicidad», pues tras la victoria ante Las Palmas, los sevillistas «se van a casa contentos, más tranquilos». El de El Viso del Alcor se acordó de su compañero Álvaro García Pascual, goleador del encuentro, calificándolo de «un chico muy honrado y muy trabajador». Quiso justificar la ampliación del árbitro a los minutos de descuento destacando que «cuando vas ganando siempre hay algunas pérdidas de tiempo».

Juanlu Sánchez también realizó su valoración personal sobre el encuentro, donde el lateral confirmó que «han sido semanas un poco duras, lo hemos pasado un poco mal. El grupo estaba afectado». El de Dos Hermanas se mostraba alegre por la presencia de canteranos en la dinámica del primer equipo, puesto que, tal y como destacaba el propio Juanlu, «los que hemos salido en todo momento a dar la cara siempre hemos sido los de la casa». Le preguntaron acerca de la guerra que suponía el encuentro ante el conjunto canario en la lucha por la permanencia, a lo que el sevillista destacó que «cuando dos equipos se juegan la vida no queda otra que el partido sea una guerra».