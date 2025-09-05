El gafe del número '10' en el Sevilla

El número '10' en el Sevilla, ha sido siempre más que un número. José Antonio Reyes, Nasri, Banega o Ivan Rakitic han llevado ese dorsal que tantas noches de alegría le han dado al conjunto nervionense. Un símbolo de la propia entidad que ha ido perdiendo importancia con el paso de los años, coincidiendo precisamente con el descenso de nivel deportivo del propio club.

Con la salida de Ivan Rakitic del Sevilla en enero de 2024, Alejo Veliz cogió el testigo del número '10', pero su rendimiento no reflejó las expectativas de la afición sevillista (6 partidos y 0 goles) en su cesión de seis meses. Prácticamente, una participación más que testimonial. Cogió el número que estaba libre en el vestuario y le tocó uno reservado para los grandes.

En la temporada 24-25, el número '10' quedó libre y Suso fue el jugador que lo portó. Su temporada dejó mucho que desear en el cuadro de Nervión, ya que disputó un total de 17 partidos oficiales y sólo aportó dos asistencias, motivado por su enfrentamiento con García Pimienta, lo que provoco un ostracismo no deseado. Al acabar la campaña, su contrato finalizó y se marchó libre al Cádiz.

En la presente temporada, Lukebakio cambió el dorsal '11' por el '10', y a pesar de que el atacante belga comenzó bien la temporada con un golazo ante el Athletic en la primera jornada de liga, su salida al Benfica se hizo efectiva el último día de mercado. El dorsal '10' volvió a quedar desocupado. Nadie era capaz de ajustarse a su medida.

Tras la reciente llegada de Alexis Sánchez, el club anunció a través de sus redes sociales que el nuevo '10' sevillista será para el propio chileno, que sólo ha portado ese dorsal a nivel de clubes con el Olympique de Marsella en la Copa de Francia. En cambio, a lo largo de su trayectoria con su selección, Alexis ha ido alternando el número '7' con el '10'. Un número que parece traer un tufillo a gafe por su alternancia y poca consistencia en las últimas temporadas. Alexis ha firmado un solo año. Quiere cambiar el guion de la película.

