Gabriel Suazo, segundo extracomunitario en la plantilla del Sevilla FC

Una de las dudas que siempre aparecen cuando los equipos firman a jugadores extracomunitarios es ver el número que existe en sus plantillas, ya que la mayoría están repletas de hombres con doble nacionalidad, pasaporte europeo, nacionalizados en el país donde trabajan desde hace más de tres años y otros caminos burocráticos para que los clubes puedan cumplir la normativa de no acumular más de tres futbolistas no europeos en sus filas. Gabriel Suazo, segundo fichaje del Sevilla FC en este mercado y primero de Antonio Cordón en el cargo de director deportivo, llega con pasaporte chileno, por lo que será el segundo extranjero del conjunto de Nervión, quien todavía cuenta con el brasileño Marcao, al que no se le encuentra acomodo desde hace dos años que se viene intentando.

Las dudas siempre aparecen por esos jugadores de origen africano que no tienen pasaporte europeo, como sí lo poseen Agoumé, Sow o Lukebakio. Se trata de los tres nigerianos que actualmente están entrenando a las órdenes de Matías Almeyda: Akor Adams, Chidera Ejuke y Kelechi Iheanacho. Este último sigue sin saltar a la hierba de la ciudad deportiva aquejado de unas molestias estomacales, mientras el Sevilla trata de encontrarle destino. De todos modos, todos podrían formar parte del plantel sin ningún problema.

Porque a principios de siglo se firmó por parte de la Unión Europea y algunos países africanos, del Caribe y el Pacífico el acuerdo de Cotonú, que mejoraba y fortalecía relaciones comerciales entre las partes, además de ayudar en la integración laboral de personas llegadas de estos países. De esto se aprovechó el mundo del fútbol y, por ejemplo, estando Nigeria dentro de este acuerdo que se ha renovado en varias ocasiones, el Sevilla no tiene problemas en tener a esta nacionalidad de profesionales en su plantilla.

De hecho, podría incluso firmar un nuevo jugador extracomunitario en el mercado sin que esto perjudicase al número que debe tener en la plantilla. Antonio Cordón ha hecho un primer movimiento interesante en cuanto al perfil de hombre contrastado, con experiencia en el fútbol europeo y que encima habla el mismo idioma de muchos componentes del vestuario sevillista. Dos extracomunitarios tiene el Sevilla. Si no sale Marcao, le queda hueco para otro más.