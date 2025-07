Gabriel Suazo: «Cuando me comentaron la opción del Sevilla FC no había otra respuesta que no fuese sí»

Gabriel Souza ya ha completado su primera entrevista como jugador del Sevilla FC, momento que ha aprovechado para analizar su fichaje por el cuadro de Nervión, además de comentar su manera de entender el fútbol, que no es otra que con esfuerzo y dedicación. Sobre su nuevo equipo, el Sevilla, el chileno se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad, pues «todo empezó hace una semana, cuando me comentaron la opción del Sevilla FC no había otra respuesta que no fuese sí».

El de San Bernardo llega al Sánchez-Pizjúan tras una trayectoria donde ha defendido los escudos de Colo Colo y Toulouse, dejando grandes sensaciones en ambos clubes, además de contar con más de una treintena de internacionalidades con la selección chilena. A sus 27 años, Suazo sabe de la importancia de jugar en España, y es que «el Sevilla FC es un club muy importante no sólo a nivel español sino a nivel europeo, que siempre compite en las máximas ligas y quiero estar acá para competir en esas máximas instancias. Sé que jugamos en un estadio que es difícil para los rivales, que la afición es el jugador número 12 y sé la importancia que tiene el fútbol para la gente aquí. Quiero brindarles muchas alegría el tiempo que esté acá»

Ya ha podido conocer las instalaciones así como a sus nuevos compañeros, y es que tras su incorporación el pasado sábado tuvo la oportunidad de acompañar al equipo durante el primer encuentro de pretemporada ante el Birmingham City en Portugal, aunque careció de minutos. «He tenido la oportunidad de conocer el estadio y de vibrar con la afición en el amistoso jugado en Portugal. La gente me mostró su cariño y se lo quiero devolver en la cancha con mis ganas y mi ímpetu».

«Soy sencillo, humilde, cariñoso y cercano con la gente, muy positivo e intento transmitir mi energía positiva al equipo. Futbolísticamente sólo puede decir que algo que nunca va a faltar es la actitud, la entrega, juegue bien o mal. Nunca voy a dar por perdido un balón y me voy a romper el lomo por mis compañeros y por este equipo». Confiesa que siempre le ha llamado la atención el fútbol español, y que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Guarda también mucho cariño de su antecesor Iván Zamorano, y es que Suazo será el cuarto jugador chileno en el Sevilla FC tras la estancia de Medel, Rabello y el propio Zamorano. Por último, quiso mencionar al técnico Matías Almeyda, del que destacó que «podemos conseguir cosas importantes, me encanta cómo vive el fútbol y la energía que transmite, me representa muchísimo».