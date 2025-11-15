Gabriel Suazo capitanea a Chile para derrotar a Rusia, imbatida desde 2021

Gabriel Suazo ha disputado los 90 minutos con la selección de Chile en el amistoso disputado ante Rusia en Sochi. El combinado sudamericano consiguió imponerse a su rival (0-2), que no caía en un partido ante una selección absoluta desde 2021. No ... obstante, el cuadro ruso no ha podido competir para clasificarse para los grandes torneos internacionales por su conflicto bélico con Ucrania.
Suazo fue el capitán del equipo chileno y participó en la jugada del segundo tanto chileno presionando al rival y facilitando que Ben Brereton consiguiera anotar.
Ahora, antes de volver a Sevilla para preparar el duelo del próximo 24 de noviembre ante el Espanyol, Suazo participará en el amistoso que La Roja también disputará ante Perú el próximo martes 18 de noviembre. Chile no está clasificada para la próxima Copa del Mundo que se disputará en el verano de 2026.
