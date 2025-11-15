Suscríbete a
Gabriel Suazo capitanea a Chile para derrotar a Rusia, imbatida desde 2021

El futbolista del Sevilla asistió en uno de los goles del cuadro sudamericano (0-2)

El calendario de los ocho internacionales del Sevilla

Gabriel Suazo, antes del pitido inicial en el Rusia - Chile
Gabriel Suazo, antes del pitido inicial en el Rusia - Chile
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Gabriel Suazo ha disputado los 90 minutos con la selección de Chile en el amistoso disputado ante Rusia en Sochi. El combinado sudamericano consiguió imponerse a su rival (0-2), que no caía en un partido ante una selección absoluta desde 2021. No ... obstante, el cuadro ruso no ha podido competir para clasificarse para los grandes torneos internacionales por su conflicto bélico con Ucrania.

