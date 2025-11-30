El fútbol, el eterno vínculo entre Sevilla y Argentina

La Córdoba argentina es la ciudad más grande del país latinoamericano y también su cuna universitaria. Los jóvenes estudiantes colonizan las calles cordobesas y la vida fluye entre apuntes y fútbol. Belgrano, Instituto y Talleres son los equipos locales de Córdoba, pero el ... próximo 30 de noviembre se pasearán camisetas béticas y sevillistas por la ciudad con motivo del gran derbi.

Ariel y Nelson son dos amigos que viven en esta gran urbe, que se encuentra a 10.000 kilómetros de Sevilla. Son apasionados del fútbol, pero enemigos dentro de la cancha, ya que Ariel es de Talleres y sevillista, mientras que Nelson es de Boca y bético. «Si tuviera que elegir un equipo de Córdoba, sería del Belgrano, que son los que se llevan peor con Talleres», dice Nelson entre risas a ABC de Sevilla.

No obstante, aclara que no se hizo del Real Betis por molestar a su amigo: «Fuimos juntos a un partido del Betis y otro del Sevilla, y yo me sentí totalmente identificado con el Betis. Su afición, su forma de jugar, el ambiente en el estadio. Todo».

«Fuimos a un partido del Betis y a otro del Sevilla, yo me sentí totalmente identificado con el Betis y su ambiente»

Sin embargo, Ariel se sintió más atraído por el Sevilla FC y lo acuñó como su segundo equipo, aunque ya estaba determinado de antes porque comparte barrio con el 'Mudo' Vázquez. «El Mudo es de aquí de Córdoba y es uno de mis ídolos. Vistió la camiseta del Sevilla como Maradona, así que no había opción», cuenta mientras reconoce que los sevillistas cayeron ante el Mallorca el día que conoció desde dentro el Sánchez-Pizjuán: «No le di suerte, pero el ambiente de Gol Norte fue increíble, tienen cánticos iguales a los nuestros como la de 'beso a beso...'».

Ambos están de acuerdo en que el carácter argentino y sevillano es muy parecido, sobre todo el de los cordobeses (de allí): «Nos gusta vivir en comunidad, estamos locos con el fútbol, quizás nosotros seamos más pasionales y menos lógicos, pero la pasión que le ponemos a las cosas es muy parecida».

Siempre que han podido visitar Sevilla, han aprovechado para seguir engordando su arsenal de merchandising de ambos clubes. «Estamos haciendo cantera aquí en Córdoba», cuentan estos amigos, que repasan todas las camisetas, banderas y bufandas que han ido acumulando a lo largo de los años de Sevilla y Betis.

Un grupo de sevillanos tienen la culpa de esto, se conocieron todos en Bilbao y les transmitieron el 'veneno' y la guasa. «Me invitaron a Sevilla, se creían que no iba a ir y cuando estaba en las Setas de la Encarnación les hice una videollamada, iba con Ariel y todos se volvieron locos. Después de aquello, consolidamos nuestra amistad y vínculo«, cuenta Nelson.

River, Boca y Almeyda

Al contrario de lo que ocurre en Sevilla, estos amigos argentinos piensan ver el derbi juntos y revueltos. «Haremos un asado con los amigos, no tendremos Cruzcampo... pero bueno sí que tendremos cerveza», explica Ariel, que confía en las capacidades de Matías Almeyda para sacar un buen resultado para este encuentro: «El equipo juega mejor que otros años, se le ve otra manera de jugar. Almeyda es un entrenador que ha triunfado allá en Europa, tiene experiencia».

Una idea que apoya Nelson, el cual reconoce que le gusta mucho el azuleño, «es un entrenador muy psicológico», pero confía en que la superioridad de los de Pellegrini se termine imponiendo: «Nosotros estamos mejor, hay más calidad en el equipo, pero es cierto que Pellegrini no es valiente planteando estos partidos«.