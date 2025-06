Las frases que marcaron la temporada 24-25 para el Sevilla: una hemeroteca para echarse a temblar

La temporada 24-25 fue durísima para el Sevilla. El club dio continuidad a su declive deportivo tras dos campañas en las que peleó por no descender y en esta ocasión también tuvo el mismo objetivo. Lo consiguió por los pelos, ya que acabó ... la temporada a apenas un punto del antepenúltimo equipo clasificado. Además, la guerra accionarial no tuvo tregua y el consejo de administración presidido por Del Nido Carrasco quedó debilitado por la gestión deportiva (hubo un nuevo cambio de entrenador durante la temporada) y económica. Su padre, Del Nido Benavente, siguió intentando retomar el control de la institución, pero no lo consiguió.

La hemeroteca no perdona a los protagonistas de la temporada sevillista, que dejaron frases que han envejecido mal o que evidencian cuál es la realidad del club. A través de ellas se puede resumir cómo ha sido un curso para olvidar en el equipo nervionense.

LAS "FRASES" DEL SEVILLA «VÁYASE. NO LE QUIERE NADIE. ¿QUIERE USTED UNA INDEMNIZACIÓN PARA VIVIR? YO SE LA PAGO» DEL NIDO BENAVENTE /// 09/10/2024 A PLANTILLA NO HA TOCADO TECHO (...) ESTAMOS A TIEMPO DE ALCANZAR EL TOP-10» «ESTOY EN MI MEJOR MOMENTO COMO DIRECTOR DEPORTIVO. VA A SER MI MEJOR VERANO» VÍCTOR ORTA /// 05/06/2024 «ESTAMOS ILUSIONADOS CON LA SEGUNDA VUELTA, CON FICHAJES QUE VAN A DAR MUCHO MÁS DE LO QUE HAN MOSTRADO» VÍCTOR ORTA /// 14/01/2025 VÍCTOR ORTA /// 14/04/2025 «LO HEMOS PASADO MUY MAL ESTOS MESES. LA TEMPORADA HA SIDO MALA. LA GENTE TAMPOCO SE LO MERECÍA» SUSO /// 14/05/2025 «QUIERO QUE QUIEN SE PONGA ESTA CAMISETA SE ENTREGUE COMO YO ME HE ENTREGADO, ESTE NÚMERO, ESTE ESCUDO, ESTA CAMISETA Y ESTE CLUB SON SAGRADOS» «SI EL SEVILLA ME DICE VEN, LO DEJO TODO» JOAQUÍN CAPARRÓS/// 14/04/2025 JESÚS NAVAS /// 14/12/2024 «DEBEMOS SER UNO DE LOS CLUBES MÁS SOLVENTES DE LALIGA» «LOS CANTERANOS CUANDO EXHIBIERON ESA BANDERA NO LO HICIERON CON LA INTENCIÓN DE OFENDER A NADIE. (...). HARO NO QUERÍA UNA DISCULPA, QUERÍA HACER DAÑO DEPORTIVO AL SEVILLA» DEL NIDO CARRASCO /// 05/06/2025 DEL NIDO CARRASCO /// 18/12/2024 «ÉL LA HA ACEPTADO (GARCÍA PIMIENTA) Y ESTARÁ CON NOSOTROS COMO MÍNIMO HASTA 2027. ES OTRA PRUEBA MÁS DE QUE EL PROYECTO ES SÓLIDO» DEL NIDO CARRASCO /// 25/09/2024 «CON SUS ERRORES Y ACIERTOS, YO ESTOY SATISFECHO CON EL TRABAJO QUE HACE VÍCTOR» DEL NIDO CARRASCO /// 14/05/2025 «TENEMOS UNA PLANTILLA MUY CORTA PARA LOS PARTIDOS QUE QUEDAN. NOS VA A COSTAR AFRONTAR LOS PARTIDOS CON GARANTÍAS» GARCÍA PIMIENTA /// 07/02/2025 «SI ESTOY FELIZ EN EL SEVILLA, NO SÉ PARA QUÉ VOY A IRME» BADÉ /// 25/01/2025 Fuente: Elaboración propia Gráfico: ABC SEVILLA

Hace poco más de un año el Sevilla encomendó su banquillo a García Pimienta. El día de su presentación como nuevo entrenador, el 5 de junio, Del Nido Carrasco aseguró que, pese a que era conocido que la situación económica de la institución no era la ideal, existía el convencimiento en el consejo de administración de que «debemos ser uno de los clubes más solventes de LaLiga». Aquel mismo día, Víctor Orta mostraba de cara al público su confianza en el trabajo del mercado de fichajes asegurando que «estoy en mi mejor momento como director deportivo». «Va a ser mi mejor verano, sin ninguna duda», agregó entonces.

Una de las noticias más sorprendentes de toda la temporada llegó en el mes de septiembre cuando Del Nido Carrasco bajó tras el duelo ante el Valladolid al vestuario del primer equipo y comunicó a la plantilla que habían renovado a García Pimienta en el cargo antes incluso de que ganara algún partido. Sus palabras fueron las siguientes: «Estamos construyendo las bases de otro gran Sevilla, y hablo de un proyecto a largo plazo. Antes del partido del Getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación. Él la ha aceptado y estará con nosotros como mínimo hasta 2027. Es otra prueba más de que el proyecto es sólido y que la confianza en el cuerpo técnico y en vosotros es absoluta».

Como se comentó con anterioridad, el conflicto entre accionistas se siguió recrudeciendo, y en una de las juntas accionistas que se celebraron durante el curso futbolístico, el 9 de octubre, José María Del Nido Benavente pidió a su hijo que diese un paso al lado: «Váyase. No le quiere nadie. ¿Quiere usted una indemnización para vivir? Yo se la pago».

El mes de diciembre fue movido ya que Jesús Navas puso fin a su exitosísima carrera como leyenda del Sevilla FC. El palaciego se dirigió tras su último partido en Nervión a todos los futbolistas que deben venir tras él a representar al club y les hizo una petición: «Quiero que quien se ponga esta camiseta se entregue como yo me he entregado. Este número, este escudo, esta camiseta y este club son sagrados». En el citado último baile de Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán no pudieron estar Carmona, Juanlu e Isaac, sancionados por la celebración del derbi disputado en territorio nervionense. Esta sanción provocó que el Sevilla decidiera romper relaciones con el Betis al entender segun Del Nido Carrasco que el club verdiblanco sólo quería un castigo deportivo para los blanquirrojos. «Cuando exhibieron esa bandera no lo hicieron con la intención de ofender a nadie. Si le hubieran tirado un traje de flamenca, hubieran bailado sevillanas y si hubiera sido un capote, hubieran toreado. Ángel Haro no quería una disculpa, quería hacer daño deportivo al Sevilla», comentaría días después el presidente sevillista, que también indicó además que «han querido hacernos el daño que no nos hacen en el campo».

Tras una nueva junta de accionistas el 10 de enero y un mercado de fichajes invernal en el que Badé quiso continuar en el club pese al interés del Aston Villa declarando ser «muy feliz» en Nervión, Víctor Orta se mostró satisfecho por el trabajo hecho durante el mes de enero. «Estamos ilusionados con la segunda vuelta, con fichajes que van a dar mucho más de lo que han mostrado. Sigo ilusionado con la plantilla y con el cuerpo técnico», indicó el director deportivo. No compartía estas sensaciones García Pimienta, que había pedido algunos refuerzos que no acabaron llegando y que no dudó en afirmar en sala de prensa que «tenemos una plantilla muy corta para los partidos que quedan». «Nos va a costar afrontar los partidos con garantías», agregó.

Acabaría siendo despedido el entrenador y Caparrós demostró que «si el Sevilla me dice ven, lo dejo todo». Una nueva temporada rindiendo por debajo de las expectativas hizo que se pusiera en duda la continuidad del director deportivo, aunque Del Nido Carrasco afirmó que «con sus errores y aciertos yo estoy satisfecho con el trabajo que hace Víctor». «No sé si se ha planteado dimitir pero yo en ningún caso me he planteado cesarlo», añadió mientras Orta aseguraba que «la plantilla no ha tocado techo y creo que con el nuevo entrenador podemos acabar la temporada mejor de lo que estamos ahora, estamos a tiempo de alcanzar el top-10».

Menos de dos meses más tarde, Víctor Orta acabaría siendo despedido y llegaría Antonio Cordón en su lugar. Suso reconoció que la temporada fue «mala» y que los jugadores «lo hemos pasado muy mal». Para concluir, Del Nido Benavente se mostró en ABC abierto a vender su paquete accionarial y atacó a su hijo señalando que ha traicionado a la familia «por dinero y por poder» y que «ha arruinado al club y al 70% del patrimonio familiar».