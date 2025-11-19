Suscríbete a
Sevilla FC

Francisco: «Desde que salí del Sevilla ni me apetece ver fútbol»

El mito de Osuna y Dorsal de Leyenda rompe su silencio. Comprende al club pero admite estar «molesto» por cómo se gestó su marcha de la dirección deportiva

«Lo malo no es que se te vayan los buenos, sino que se te quedan los que no son tan buenos», parafrasea el ex del Sevilla, Espanyol y selección española

Sobre la venta del club, piensa que «el Sevilla tendría que ser gestionado por gente de aquí» y desea que «ojalá podamos disfrutar de un buen Sevilla pronto»

Francisco López Alfaro recibió de manos de José Castro el XIII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC
Fran Montes de Oca

El lunes el Sevilla visita al Espanyol y es fácil acordarse de un mito que dio lustre a ambas camisetas, Francisco López Alfaro (Osuna, 1962), Dorsal de Leyenda de la entidad de Nervión, centrocampista exquisito, inolvidable. No son pocos los sevillistas que ... siguen asegurando que ha sido el futbolista de más calidad que han visto defendiendo el escudo. Durante las nueve temporadas que perteneció a la disciplina del primer equipo (1981-82 a 1989-90), Francisco disputó un total de 302 partidos, llegando a anotar 28 goles. Luego llevó su fútbol de seda al Espanyol durante siete campañas. Allí lo apodaron «el maestro» y en el ocaso de su carrera llegó a firmar un contrato con una cláusula de rescisión de 70.000 millones de pesetas, lo que convirtió al capitán del conjunto periquito en el jugador más caro del mundo. Con España fue internacional en una veintena de ocasiones, proclamándose subcampeón de la Eurocopa de 1984. Tras colgar las botas e iniciar su periplo como técnico, volvió en 2010 al Sevilla para dirigir al juvenil de División de Honor y trabajar en la prolífica cantera que lo viera nacer como futbolista de élite, ingresando en el Departamento de Tecnificación. En 2024 fue promocionado a la dirección deportiva de Víctor Orta. Hasta que el pasado mes de junio, el club lo invitó a salir dentro del profundo plan de reestructuración que lleva a cabo la entidad para enderezar sus cuentas. Francisco rompe su silencio en una amena charla con ABC de Sevilla. Entiende la decisión y no puso trabas. Él quería quedarse; sin embargo, por segunda vez en su carrera le tocó hacer las maletas y salir de su Sevilla. «El club me echa, pero bueno, yo entiendo que me tengo que ir y ya está».

