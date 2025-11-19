Francisco: «Desde que salí del Sevilla ni me apetece ver fútbol»

El lunes el Sevilla visita al Espanyol y es fácil acordarse de un mito que dio lustre a ambas camisetas, Francisco López Alfaro (Osuna, 1962), Dorsal de Leyenda de la entidad de Nervión, centrocampista exquisito, inolvidable. No son pocos los sevillistas que ... siguen asegurando que ha sido el futbolista de más calidad que han visto defendiendo el escudo. Durante las nueve temporadas que perteneció a la disciplina del primer equipo (1981-82 a 1989-90), Francisco disputó un total de 302 partidos, llegando a anotar 28 goles. Luego llevó su fútbol de seda al Espanyol durante siete campañas. Allí lo apodaron «el maestro» y en el ocaso de su carrera llegó a firmar un contrato con una cláusula de rescisión de 70.000 millones de pesetas, lo que convirtió al capitán del conjunto periquito en el jugador más caro del mundo. Con España fue internacional en una veintena de ocasiones, proclamándose subcampeón de la Eurocopa de 1984. Tras colgar las botas e iniciar su periplo como técnico, volvió en 2010 al Sevilla para dirigir al juvenil de División de Honor y trabajar en la prolífica cantera que lo viera nacer como futbolista de élite, ingresando en el Departamento de Tecnificación. En 2024 fue promocionado a la dirección deportiva de Víctor Orta. Hasta que el pasado mes de junio, el club lo invitó a salir dentro del profundo plan de reestructuración que lleva a cabo la entidad para enderezar sus cuentas. Francisco rompe su silencio en una amena charla con ABC de Sevilla. Entiende la decisión y no puso trabas. Él quería quedarse; sin embargo, por segunda vez en su carrera le tocó hacer las maletas y salir de su Sevilla. «El club me echa, pero bueno, yo entiendo que me tengo que ir y ya está».

- ¿Cómo está Francisco?

Pues bien. Durante muchos años trabajando y ahora intentando descansar.

- ¿Ve mucho fútbol?, ¿tiene ganas de buscar algo? Es joven…

No, muy joven no soy (risas). Tengo 63 años ya. Llevo 50 años en esto, en el fútbol. Llega un momento en el que el pasado 30 de junio, varios días antes más bien, pues salí del club y la verdad es que estoy en una situación que ni me apetece ver fútbol. Es una cuestión de que ahora estoy ya desconectando, intentando vivir otra vida.

- El Espanyol-Sevilla del lunes sí lo verá, ¿no?

Pues no lo sé. Al Sevilla lo he podido ver este año dos veces, con sensaciones muy diferentes. Al Espanyol también le tengo un gran cariño, pero es que además al entrenador (Manolo González) lo tuve yo de compañero, cuando dirigí al Badalona. Y la verdad es que tengo una buena relación con él. Es un tío que me cae muy bien y sinceramente me está haciendo muy feliz por los resultados que está consiguiendo, tanto el año pasado cuando estaba la cosa mal y lo sacó adelante, como este año que va espectacular con el Espanyol; la verdad es que va muy bien. No será fácil para el Sevilla en su campo.

- Confiaron en el entrenador, pese a lo que sufrieron, y ahora están viendo los frutos.

Sí, además es un equipo que ha realizado unos fichajes que no son excesivamente caros. Todo lo contrario, diría. Por cierto, hace cuestión de dos o tres semanas me invitaron al 125 aniversario del Espanyol. Pero al final no fui. Y realmente, bueno, estuvo allí el nuevo presidente y dueño que ha comprado el club (el empresario estadounidense Alan Pace). Parece que va a cambiar aquello, que a partir de ahora se va a gastar dinero como se suele decir; va a intentar hacer un buen equipo. A ver.

- El Sevilla FC igualmente está en proceso de venta y puede acabar en manos de capital extranjero. El propio club ya ha deslizado que esa opción no tiene por qué ser negativa. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo personalmente no lo veo. Mira lo que ocurre en el resto de equipos. El año pasado viajaba a ver equipos de Segunda división, de Primera división, y a todos los campos que iba, no sé por qué, pero la afición protestaba contra el que no era presidente natural de la ciudad y que era una persona que había venido nueva, extranjera, todo el tema este… la verdad es que lo ponían 'a gusto', lo ponían 'bien', vamos, como irónicamente se dice. A mí es la sensación que me ha dado siempre. Yo creo que hay equipos y equipos. No creo que clubes como el Sevilla o el Betis, tampoco el Real Madrid, el Barcelona o el Athletic de Bilbao, encajen en esa vía del dueño extranjero. La mayoría de ellos es que ni siquiera son sociedades anónimas deportivas, pero las que lo son, como el Sevilla, creo que a gran parte de su afición y a mí personalmente me dolería que el capital social fuese de otra persona de fuera o incluso de otro club. Cambiar el modelo me dolería. Yo creo que el Sevilla FC tendría que ser gestionado por gente de aquí.

Francisco, con Cardeñosa, en un derbi ABC

- Gente de aquí, de momento sólo ha trascendido la 'Tercera vía' de los empresarios sevillanos Antonio Lappí y Fede Quintero, pero todo lo demás que suena, sin ponerle nombre, parece ser que es capital foráneo.

No es la idiosincrasia del Sevilla. La historia se ha escrito en muchos sitios. Quién no recuerda a Dimitri Piterman con el Alavés, Peter Lim en el Valencia… Yo creo que ese modelo en LaLiga no ha cuajado, en muchos sitios no cuaja. Quizás porque hay un arraigo de la gente con respecto a su club y lo que quiere es ver que la persona que es dueña del club no es una persona externa, sino más bien conocida dentro de la ciudad y, por supuesto, dentro del club. Que sea socio incluso, que sea en un momento determinado militante de ese equipo durante toda su vida. Eso es lo que espera el aficionado. El hecho de que a entidades como el Manchester City les vaya muy bien, sí, pero es que eso aquí es imposible, porque por mucho que quieras, no creo que venga nadie a poner 1.000 millones de euros. Eso es otra dimensión y no creo que se pueda hacer. A mí no me termina de convencer esta posibilidad del inversor de afuera.

- ¿Qué le parece el Sevilla de Almeyda?

Mira, el día del Barcelona lo vi y pensé 'con este equipo este año nos metemos en Europa League como mínimo, en Champions, no sé'. Pero luego se vino abajo. Lo vi también con el Villarreal. Mal la segunda parte, los cambios… entre un partido y otro, la noche y el día. La verdad es que genera dudas. Creo que llevamos ya muchos años con muchas lesiones y hay jugadores que no no rinden al nivel porque no están. Me gustaría que Almeyda cumpliera las expectativas e hiciera las cosas bien. Hay una cosa que tengo muy clara: en un equipo de fútbol el cargo más importante es el del entrenador. Ni presidente, ni director deportivo, ni futbolista, sino entrenador. Si aciertas con el entrenador, date con un canto en los dientes porque vas a disfrutar todos los años, pero si no aciertas con el técnico, y el año pasado no se acertó, todo se complica. Este año habrá que ver cómo va la cosa.

- Su salida del Sevilla, ¿fue más o menos acordada dentro del plan de reestructuración que lleva a cabo el club?

En mi primera etapa como futbolista también me llegaron, sin saberlo, y me dijeron 'oye, que te tienes que ir'. Me tuve que ir, no había más remedio que marcharse, si no, no iba a jugar ni a entrenar. Era una cuestión que te puede ocurrir como futbolista. En esta ocasión, ha sido una cosa similar; o sea, tanto conmigo como con otros compañeros en el club. Bueno, a algunos no se lo comentaron. Lo que se nos dijo es que había un problema económico importante y tenía que producirse la salida de muchos trabajadores. Imagino que buscaron a los de mayor edad para acordar su salida. A mí me quedan dos años para jubilarme… como una especie de acuerdo de prejubilación. Lo que pasa es que en la vida y en el fútbol sobre todo suele darse una máxima con este asunto: lo malo no es que se te vayan los buenos, sino que se te quedan los que no son tan buenos. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Ya te digo, estoy molesto, un poquito molesto, está claro. Pero bueno, en un momento determinado, la situación estaba como estaba y, mira, había que hacerlo y ya está, sin ningún problema.

Francisco, en su etapa como técnico en la cantera sevillista ABC

- En esta transición, con el presidente Del Nido Carrasco al frente, el club firmó a Antonio Cordón para sustituir a Víctor Orta en la dirección deportiva.

Yo salí del club a las tres semanas o un mes aproximadamente de la llegada de Antonio Cordón. Cuando llegó, no fue muy efusivo en hablar con todos. Es verdad que en el penúltimo día antes de irme, me llamó y me preguntó 'oye, que me han dicho que te vas, ¿no?'. Le respondí que sí. Que llegamos a un acuerdo, que el club me echa, pero bueno, yo entiendo que me tengo que ir y ya está. Y la verdad es que no tengo relación, no he tenido contacto con él apenas y realmente no podría decir cómo es, no lo sé.

- Y ya por último, Francisco, cuál es su mensaje al sevillismo.

Si dijera que todo va perfecto y que hay que tener confianza y todo el tema recurrente, mentiría. Está más claro que el agua. Ahora mismo y a estas alturas, con mi edad y teniendo en cuenta cómo está la situación, lo que veo es que la cosa está difícil. Que esto puede cambiar, por supuesto, ojalá, vamos, ojalá cambie. Y que podamos disfrutar de un buen Sevilla, que volvamos a Europa y podamos ir a finales y cosas de este tipo, está claro. Pero a día de hoy no pinta muy bien, sobre todo por los problemas económicos a los que se ha llegado. Ojalá cambie todo y al final de temporada estemos todos muy contentos, pero lo veo difícil.