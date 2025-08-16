Francisco José Hernández arbitrará el Athletic - Sevilla

El Sevilla FC ya conoce quién dirigirá su estreno liguero en San Mamés. Se trata de Francisco José Hernández, perteneciente al colegio extremeño. Este árbitro ya dirigió al Sevilla la pasada campaña en dos ocasiones, en su debut ante Las Palmas, partido que se saldó con un empate a dos, y ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán. Un duelo que también finalizó en tablas (1-1).

Se trata del quinto duelo que Francisco José Hernández dirigirá al Sevilla. Lo cierto es que los sevillistas han empatado dos partidos con este árbitro, mientras que, durante la temporada 2023-24, le ganaron al Rayo Vallecano en Vallecas (1-2) y perdieron contra el Celta en el Sánchez-Pizjuán (1-2).

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | DOMINGO



Estos son los árbitros para los partidos del domingo 17 de agosto en Primera División.



Por su parte, Valentín Pizarro será quien asista en el VAR a este colegiado. El conjunto dirigido por Matías Almeyda visita este domingo a las 19.30 horas al Athletic Club de Ernesto Valverde. Se tratará del debut en la liga española del entrenador argentino, que llegó el pasado mes de junio para coger el relevo de Joaquín Caparrós.