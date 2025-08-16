Suscríbete a
+Nervión

Francisco José Hernández arbitrará el Athletic - Sevilla

El árbitro perteneciente al colegio extremeño ha sido designado para el debut liguero en San Mamés

Juanlu, presente en el último entrenamiento previo al Athletic Club

Francisco José Hernández arbitrará el Athletic - Sevilla
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC ya conoce quién dirigirá su estreno liguero en San Mamés. Se trata de Francisco José Hernández, perteneciente al colegio extremeño. Este árbitro ya dirigió al Sevilla la pasada campaña en dos ocasiones, en su debut ante Las Palmas, partido que se saldó con un empate a dos, y ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán. Un duelo que también finalizó en tablas (1-1).

Se trata del quinto duelo que Francisco José Hernández dirigirá al Sevilla. Lo cierto es que los sevillistas han empatado dos partidos con este árbitro, mientras que, durante la temporada 2023-24, le ganaron al Rayo Vallecano en Vallecas (1-2) y perdieron contra el Celta en el Sánchez-Pizjuán (1-2).

Por su parte, Valentín Pizarro será quien asista en el VAR a este colegiado. El conjunto dirigido por Matías Almeyda visita este domingo a las 19.30 horas al Athletic Club de Ernesto Valverde. Se tratará del debut en la liga española del entrenador argentino, que llegó el pasado mes de junio para coger el relevo de Joaquín Caparrós.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app