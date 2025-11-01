Suscríbete a
+Nervión

Francisco Hernández Maeso, árbitro del Atlético de Madrid - Sevilla FC

En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva

Almeyda, del aprecio a Simeone, a las ganas de ganar al Atlético de Madrid: «Son los mejores partidos para jugar»

El árbitro Francisco Hernández Maeso, en un partido
El árbitro Francisco Hernández Maeso, en un partido abc

Alberto Moreno

El Sevilla FC visitará este sábado a partir de las 16:15 horas al Atlético de Madrid, en el partido correspondiente a la undécima jornada de Primera División. Para ello, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso ... como árbitro principal para dirgir el partido entre colchoneros y sevillistas. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app