Francisco Hernández Maeso, árbitro del Atlético de Madrid - Sevilla FC

El Sevilla FC visitará este sábado a partir de las 16:15 horas al Atlético de Madrid, en el partido correspondiente a la undécima jornada de Primera División. Para ello, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso ... como árbitro principal para dirgir el partido entre colchoneros y sevillistas. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

El colegiado, que pertenece al Comité de Árbitros de Extremadura, será la sexta vez que imparta justicia en un encuentro del Sevilla. Con el extremeño, el equipo sevillista cuenta con un historial de una victoria, dos empates y dos derrotas.

El último partido que los hispalenses coincidieron con Francisco Hernández Maeso sobre el césped fue el pasado 17 de agosto, en la derrota por 3-2 ante el Athletic Club en la primera jornada del campeonato.

Por su parte, desde su ascenso como árbitro principal a Primera División en la temporada 23-24, Hernández Maeso sólo le ha pitado al Atlético de Madrid en dos ocasiones (una victoria y un empate). La última fue en el Mallorca - Atlético de Madrid de la jornada 5, que acabó en empate a uno y con la expulsión de Sorloth.