La Francia de Agoumé, eliminada en las semifinales de la Eurocopa sub 21

Lucien Agoumé, durante el choque entre Francia y Alemania de las semifinales de la Eurocopa sub 21

Ha finalizado este miércoles la presencia sevillista en la Eurocopa sub 21 que se está disputando en Eslovaquia. Y es que la Francia de Lucien Agoumé ha caído goleada ante Alemania (3-0) a las puertas de la gran final del torneo continental. En el choque de semifinales, el centrocampista del Sevilla FC no fue titular pero sí entró al partido en el minuto 78 en sustitución de Djaoui Cissé, con el 2 a 0 en el marcador. El futbolista del primer equipo nervionense se mostró activo en el tiempo que estuvo en el terreno de juego, pero no logró contribuir a que el choque se fuera, al menos, a la prórroga.

Y es que Alemania le puso muy cuesta arriba las cosas a Francia, puesto que antes del cuarto de hora los teutones ya iban ganando por dos tantos a cero, con los goles de Weiper y Woltemade. El tercer y definitivo tanto, que ya confirmaba la eliminación del combinado francés en el Europeo sub 21, llegaba ya al final, en el descuento, obra de Gruda.

De esta forma, al no haber partido por el tercer y cuarto puesto en el torneo, Agoumé comenzará sus vacaciones de forma inmediata con la mente puesta en llegar de la mejor forma posible a la pretemporada con el Sevilla. El 4 de julio está previsto que los futbolistas comiencen a pasar los habituales reconocimientos médicos previos al inicio de cada época de preparación y empezar los entrenamientos a las órdenes del nuevo entrenador, el argentino Matías Almeyda. Lo lógico es que, a no ser que el futbolista decida incorporarse desde el inicio por voluntad propia, el Sevilla dé permiso a los últimos jugadores que han tenido participación con sus respectivas selecciones, a que inicien la pretemporada algunos días más tarde.