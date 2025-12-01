Suscríbete a
El foco en Almeyda: este Sevilla FC pierde demasiado

Cinco derrotas en los seis últimos encuentros, con doce goles encajados, señalan al entrenador, que está obligado a realizar ajustes

El foco en Almeyda: este Sevilla FC pierde demasiado
raúl doblado
Samuel Silva

Samuel Silva

El Sevilla FC necesitará resetearse con celeridad. La dolorosa derrota en el derbi obliga a Matías Almeyda a reformular su plan. Ni con las buenas sensaciones de Cornellà-El Prat ni tampoco en un día en el que existía cierta igualdad hasta el ... 0-1. Este Sevilla pierde demasiado. Ya son ocho derrotas en LaLiga, cinco de ellas en las seis últimas jornadas. 23 goles encajados en 14 partidos, doce de ellos en este tramo negativo de resultados, con únicamente un partido sin encajar un tanto.

