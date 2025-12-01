El foco en Almeyda: este Sevilla FC pierde demasiado

El Sevilla FC necesitará resetearse con celeridad. La dolorosa derrota en el derbi obliga a Matías Almeyda a reformular su plan. Ni con las buenas sensaciones de Cornellà-El Prat ni tampoco en un día en el que existía cierta igualdad hasta el ... 0-1. Este Sevilla pierde demasiado. Ya son ocho derrotas en LaLiga, cinco de ellas en las seis últimas jornadas. 23 goles encajados en 14 partidos, doce de ellos en este tramo negativo de resultados, con únicamente un partido sin encajar un tanto.

Tampoco Nervión es el fortín deseado por su gente. Únicamente dos victorias en el Sánchez-Pijzuán –ante el Barcelona (4-1) y Osasuna (1-0)–m ha sumado el Sevilla, que tras la derrota con el Betis ya ha perdido cuatro encuentros ante su afición. Ni siquiera el apoyo de la hinchada, que este año se ha olvidado de los problemas institucionales, ha repercutido en una mejora de los resultados. Ya no sirve la excusa de esos murmullos que atenazaban a los futbolistas y sí un plan del entrenador que empieza a hacer aguas, sobre todo por sus problemas defensivos. Ni el regreso de Azpilicueta, ese jefe de la zaga, sirvió para acabar con los errores groseros.

Almeyda había conseguido que su mensaje calase en el vestuario y también en la grada. Pero las palabras necesitan hechos y los números de este Sevilla no acompañan desde el parón de octubre. Una caída en el rendimiento con atenuantes, desde las lesiones a esos fallos individuales, pero que en cualquier equipo siempre señalan primero al entrenador. Recuperar una versión rocosa será condición indispensable para revertir la dinámica. Mejorar la lectura de los partidos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, aparece como otro punto necesario para que el Sevilla pueda ganar partidos.

Todavía tiene margen el equipo sevillista para navegar con calma. Una ventaja importante con la zona de descenso, pese a sumar únicamente tres puntos de los últimos 18, que debe ayudar a esa reflexión del cuerpo técnico. Valencia, Oviedo y Real Madrid marcan el calendario del Sevilla hasta el parón de Navidad –más el añadido de la Copa del Rey–, ese periodo que también señaló el director de fútbol, Antonio Cordón, como clave para esa toma de decisiones en el mercado invernal. Tres partidos en los que se hace necesario añadir puntos al casillero para espantar fantasmas del pasado.

Mal haría Almeyda si sólo se quedase en los errores de sus futbolistas. La autocrítica de este Sevilla obliga a mirar más allá. Tanto a la elección de futbolistas como al estilo de juego o a esos cambios cuando el equipo necesita un revulsivo. Ni ante el Mallorca ni tampoco ante el Betis dieron resultado los movimientos de Almeyda, que desnudaron al equipo en la medular sin que tampoco ayudase a mejorar la fase ofensiva. Si el entrenador argentino le cambió el rostro al Sevilla con su llegada en el verano, ahora necesita un reformulación para volver a agarrar con fuerza el timón. Y que la herida del derbi cicatrice cuanto antes.