Suscríbete a
+Nervión

Flick convoca a 21 futbolistas para la visita del Barcelona al Sevilla

Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Fermín, Gavi y Ter Stegen no están en la convocatoria del equipo azulgrana

Dónde ver Sevilla - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Varios futbolistas del Barcelona, en el entrenamiento de este sábado
Varios futbolistas del Barcelona, en el entrenamiento de este sábado efe
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El FC Barcelona visita este domingo al Sevilla FC en partido de la octava jornada del campeonato en Primera división. Un total de 21 futbolistas forman la convocatoria azulgrana para el encuentro que tendrá lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar con por lesión con Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Fermín, Gavi y Ter Stegen.

Los 21 futbolistas convocados por Flick para el encuentro son Balde, Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Rashford, Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Olmo, F. De Jong, Bernal, Kounde, Eric Garcia, Szczęsny, Dro, Roony, A. Fernández, Kochen y Eder Aller.

El partido entre el Sevilla y el Barcelona comenzará a las 16.15 y tendrá el arbitraje del colegiado del Comité Gallego Alejandro Muñiz Ruiz.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app