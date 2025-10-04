Flick convoca a 21 futbolistas para la visita del Barcelona al Sevilla

El FC Barcelona visita este domingo al Sevilla FC en partido de la octava jornada del campeonato en Primera división. Un total de 21 futbolistas forman la convocatoria azulgrana para el encuentro que tendrá lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar con por lesión con Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Fermín, Gavi y Ter Stegen.

Los 21 futbolistas convocados por Flick para el encuentro son Balde, Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Rashford, Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Olmo, F. De Jong, Bernal, Kounde, Eric Garcia, Szczęsny, Dro, Roony, A. Fernández, Kochen y Eder Aller.

El partido entre el Sevilla y el Barcelona comenzará a las 16.15 y tendrá el arbitraje del colegiado del Comité Gallego Alejandro Muñiz Ruiz.