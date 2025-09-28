Un gol en propia puerta condena al Sevilla Atlético ante la Tarazona (0-1)

Demasiado castigo para el Sevilla Atlético ante la SD Tarazona, en un partido en el que buscó el gol por todos los caminos, pero en el que acabó condenado por un gol en propia puerta de Sergio Martínez, que introdujo la pelota en su portería tras un rebote a la salida de un saque de esquina. Ni la reacción posterior del filial sevillista sirvió para rescatar un punto, por lo que acabó sumando la segunda derrota consecutiva que lo hunde en la zona de descenso.

Salió el conjunto de Jesús Galván buscando el gol y Jorge Moreno dispondría de la primera oportunidad, pero el visitante Chechu lo acabaría desviando. Miguel Sierra, el más activo de los sevillistas, también lo intentó en dos ocasiones, pero sin fortuna. Tampoco Álex Costa, con un disparo que se fue por encima de la portería, o Alexis Ciria podrían superar la portería de Amigo. Por parte visitante, apenas se contabilizó una llegada de Busi, que Rafa Romero pudo despejar.

Ficha técnica Sevilla Atlético Rafa Romero; Moreno, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David L., Edu Altozano (Collado, 59), Rivera, Sierra, Nico Guillén (Dimas, 75), Alexis Ciria (Miguel, 75) y Álex Costa (Raihani, 83).

Rafa Romero; Moreno, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David L., Edu Altozano (Collado, 59), Rivera, Sierra, Nico Guillén (Dimas, 75), Alexis Ciria (Miguel, 75) y Álex Costa (Raihani, 83). Tarazona Amigo; Ángel López, Chechu Martínez, Trilles, Traoré, Carrasco, Castroverde (Agüero, 59), Armero (Imanol, 76), Nieto, Vaquero (David Soto, 76) y Busi.

Amigo; Ángel López, Chechu Martínez, Trilles, Traoré, Carrasco, Castroverde (Agüero, 59), Armero (Imanol, 76), Nieto, Vaquero (David Soto, 76) y Busi. Gol 0-1 m. 63: Sergio Martíne, en propia puerta.

0-1 m. 63: Sergio Martíne, en propia puerta. Árbitro Broncano Suárez (C. Extremeño). Amonestó a Álex Costa, Nico Guillén, Ángel López, Agüero.

Broncano Suárez (C. Extremeño). Amonestó a Álex Costa, Nico Guillén, Ángel López, Agüero. Incidencias Partido disputado en el Estadio Jesús Navas ante 708 aficionados.

La tónica no cambió tras el intermedio. El filial sevillista continuó buscando ese gol que abriera el partido, pero ni Miguel Sierra ni Nico Guillén, con sendos disparos, pudieron superar al meta visitante. El castigo sería mayor en la única llegada de la Tarazona. A la salida de un saque de esquina, Sergio Martínez golpeó la pelota para meterla en su portería. Un 0-1 que hacía daño a los pupilos de Galván, que seguirían intentando buscar el gol en la recta final del encuentro.

El delantero Álex Costa, con un testarazo picado, dispondría de la mejor oportunidad de los locales, pero Amigo consiguió detenerlo en dos tiempos. También probó fortuna Dimas con dos disparos lejanos, pero también sin fortuna, con lo que el Sevilla Atlético acabó consumando la segunda derrota seguida.

