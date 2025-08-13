Fernando Reges medita la retirada tras lesionarse el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha

Fernando Reges dejó un gran recuerdo en el Sevilla FC y en los aficionados sevillistas. Centrocampista del primer equipo nervionense entre 2019 y 2023, el brasileño fue pilar importante en los dos últimos títulos de la UEFA Europa League que levantó el conjunto de Nervión, el de 2020 frente al Inter de Milán y el de 2023 contra la Roma. Fue pocos meses después de levantar ese segundo título para él en el Sevilla, séptimo para la entidad, cuando solicitó al club, por motivos persionales, rescindir el contrato que les unía. El Sevilla no puso ninguna pega, accedió y el 4 de enero de 2024, después de 167 partidos oficiales con la elástica blanquirroja, despidió al brasileño sobre el césped del Sánchez-Pizjuán.

Ahora, poco más de año y medio después, tras jugar en Brasil, Fernando Reges medita retirarse del fútbol profesional. Defendiendo la camiseta del SC Internacional de Porto Alegre, el pivote de Goiás ha sufrido una grave lesión, concretamente la rotura del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego muchos meses. Tanto es así que el Inter ha anunciado en las últimas horas que, de mutuo acuerdo, ha rescindido el contrato que les unía a petición de Fernando para «continuar, junto a su familia y equipo profesional, la recuperación de una lesión del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha en Goiás», como reza el comunicado del conjunto brasileño.

O Sport Club Internacional comunica que, em comum acordo, acertou o término antecipado do contrato do meio-campista Fernando.



Com 54 partidas e três gols marcados pelo Clube do Povo, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca… pic.twitter.com/oBYQLSFBg8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 12, 2025

El Inter de Porto Alegre continúa despidiendo a Fernando Reges de la siguiente forma, dejando la puerta abierta a un posible regreso si el futbolista decide reincorporarse a las canchas una vez que se recupere de esta grave lesión: «El Internacional expresa su gratitud por el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa en el Club. Las puertas del Beira-Rio permanecen abiertas para Fernando, y si decide regresar a las canchas en el futuro, el Internacional priorizará su regreso a la plantilla. Fernando cuenta con el respeto y el cariño de los jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico, la directiva y, sobre todo, de la afición de Colorado«.

