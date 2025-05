Fernando Llorente recuerda la Europa League conquistada con el Sevilla, pero se acuerda del Athletic: «Las cosas vienen como vienen»

Fernando Llorente ya se encuentra en Bilbao antes de la final de la Europa League que enfrentará al Tottenham y al Manchester United en San Mamés. El ex jugador de fútbol actualmente desempeña la labor de embajador en la UEFA y en la cadena de comida a domicilio Just Eat, empresa patrocinadora de dicha competición europea, por lo que el riojano se dará cita en el encuentro.

Ha aprovechado también para atender a los medios de comunicación antes de la final y ha repasado su trayectoria como jugador profesional. El campeón del mundo y de Europa con la Selección Española en 2010 y 2012 ha jugado en equipos como el Athletic, la Juventus, el Sevilla, el Swansea, el Tottenham, el Nápoles, el Udinese y el Eibar, logrando disputar tanto finales de Champions como de Europa League con diferentes equipos. A nivel de clubes, su mayor título europeo fue la Europa League conseguida con el Sevilla FC en la única temporada que estuvo en el Sánchez - Pizjúan. El intento de conquista del título acabó con la final disputada en Basilea ante el Liverpool, donde el conjunto dirigido por Unai Emery derrotaría por un gol a tres a los pupilos de Jürgen Klopp, levantando así su quinto entorchado de este tipo.

Al ser preguntado en el Diario AS acerca de su trayectoria, no ha querido olvidar aquel momento, y, aunque confesó que guarda una espina clavada por la final perdida en 2012 con el Athletic, reconoce que fue «algo maravilloso» salir campeón con el Sevilla. En el club hispalense disputó 36 encuentros en la única temporada en la que vistió la elástica sevillista, anotando siete goles y dando cinco asistencias. A pesar de su corta estancia, en la capital andaluza se guarda un gran recuerdo del delantero. Asume, no obstante, que pese a haber levantado el trofeo con el Sevilla, aquel éxito no le quita la espina que le dejó el no proclamarse campeón de la competición con 'su' Athletic: «No, las cosas vienen como vienen, pero sí te puedo decir que en mi carrera lo que me ha faltado realmente es ganar alguna de esas cinco finales que he perdido con el Athletic, dos de Copa, dos de Supercopa y esa de Europa League. Es algo difícil de llevar, pero también hay que llegar y valorarlo».

En cuanto a la final que tendrá lugar esta noche de miércoles 21 de mayo, el ariete no ha ocultado sus ganas por poder vivir la sensación de intentar ganar un título de nuevo en el césped, más aún sabiendo que uno de sus ex equipos es finalista. Llorente vivió con el Tottenham la disputa de una final de Champions, concretamente en la temporada 18-19, aunque al igual que sucedió cuando la jugó con la Juventus en la 14-15, la moneda salió cruz y al español le tocó vivir la dureza de perder un título.