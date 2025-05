El feliz desenlace de la temporada de Valentín Barco

Si hace unas horas el Middlesbrough descartó quedarse con Kelechi Iheanacho tras su cesión estos meses, el Racing de Estrasburgo hace cuentas para ver si puede abonarle al Brighton los diez millones de euros que cuesta la opción de compra de Valentín Barco. El argentino se ha curado de las heridas tras su desafortunado paso por el Sevilla FC y ha firmado un final de temporada excelsa en la Ligue 1.

Tanto es así, que el argentino ha vuelto a entrar en la prelista de la Argentina de Lionel Scaloni. Una lista en la que no entraba desde el pasado mes de septiembre. No es para menos, ya que su rendimiento en Francia ha servido para que su equipo haya estado hasta última hora opositando por un puesto de Champions League. Mérito también de su entrenador, Liam Rosenior, quien cambió su posición de lateral a carrilero, e incluso ha llegado a jugar de interior izquierdo. Un sitio que le ha sentado muy bien a Barco, el cual no llegó a cuajar en el esquema de García Pimienta como lateral izquierdo.

En total, el 'Colo' Barco ha disputado quince partidos entre la liga y la copa francesa, siendo titular en todos ellos. El jugador ha dado dos asistencias de gol, pero su trabajo ha sido fundamental para enriquecer y potencia el aspecto ofensivo del Racing de Estrasburgo. Además, el exsevillista llegó cual amuleto al cuadro francés, ya que desde que debutara el pasado 9 de febrero, el equipo no ha perdido durante 12 jornadas, ganando nueve y empatando el resto. Una racha que los llevó a ser claros candidatos a plaza de Champions League.

No obstante, dos derrotas consecutivas en las últimas dos jornadas han truncado esta aspiración y finalmente tendrán que conformarse con los puestos de Europa League. Aun así, para Barco el final de la temporada 2024-25 ha sido finalmente dulce tras su difícil paso por el Sevilla, en el que apenas tuvo minutos de juego y se marchó sin haber conseguido tener feeling con el vestuario.

